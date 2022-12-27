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Далай-лама заявил о наступлении "смутных времен" - РИА Новости, 27.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221227/dalay-lama-1841623647.html
Далай-лама заявил о наступлении "смутных времен"
Далай-лама заявил о наступлении "смутных времен" - РИА Новости, 27.12.2022
Далай-лама заявил о наступлении "смутных времен"
Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама заявил о наступлении "смутных времен" и об актуальности в связи с этим "понимания взаимозависимой природы вещей",... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:50
2022-12-27T12:50
религия
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
индия
в мире
религия
буддизм
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама заявил о наступлении "смутных времен" и об актуальности в связи с этим "понимания взаимозависимой природы вещей", рассказала РИА Новости глава фонда "Сохраним Тибет", редактор официального русскоязычного сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина. Ранее Далай-лама XIV прибыл Бодхгкю (штат Бихар, Индия), где в храме Махабодхи обратился к собравшимся со словом. "Его святейшество Далай-лама рассказал о наступлении "смутных времен". По его словам, хотя человечество проделало большой путь с точки зрения материального развития, "наши сердца все так же находятся в смятении из-за страстей и ненависти, и учение Будды о добросердечии и любви, о понимании взаимозависимой природы вещей сегодня актуально как никогда", - сказала Жиронкина. После Далай-лама помолился в этом особенном для буддистов месте. Храм Махабодхи построен там, где 2,6 тысячи лет назад основатель буддизма Будда Шакьямуни достиг полного пробуждения. "87-летний духовный лидер закончил свое выступление воодушевляющими словами о непременном торжестве правды. Это созвучно мыслям и чаяниям его последователей в России, в том числе тех, кто в эти предновогодние дни прибыл в Бодхгаю, чтобы найти духовную поддержку и продолжать в это трудное время развивать свое сердце и ум", - рассказала она. Как сообщила собеседница агентства, на традиционные зимние учения Далай-ламы в Бодхгае съехались буддисты из 65 стран мира. "С 2019 года, когда началась пандемия коронавируса, и его святейшество Далай-лама был вынужден оставаться в своей резиденции в Дхарамсале, учения в Бодхгае не проводились. Их возобновление в этом году – очень важное событие, которого буддисты ждут с большим нетерпением", - добавила глава фонда "Сохраним Тибет". По данным Жиронкиной, зимние учения Далай-ламы в Бодхгае, в ходе которых он разъяснит сочинение древнеиндийского философа Нагарджуны "Толкование бодхичитты" и проведет церемонию благословения 21 Тары, начнутся 29 декабря и завершатся 1 января молебном о долголетии духовного лидера. Учения будут транслировать с синхронным переводом на русский язык на официальном русскоязычном сайте Далай-ламы.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813548931.html
https://ria.ru/20221113/monastyr-1831074380.html
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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), индия, в мире, религия, буддизм
Религия, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Индия, В мире, Религия, Буддизм
12:50 27.12.2022
 
Далай-лама заявил о наступлении "смутных времен"

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама заявил о наступлении "смутных времен"

© предоставлено офисом Далай-ламыДалай-лама
Далай-лама
© предоставлено офисом Далай-ламы
Далай-лама . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама заявил о наступлении "смутных времен" и об актуальности в связи с этим "понимания взаимозависимой природы вещей", рассказала РИА Новости глава фонда "Сохраним Тибет", редактор официального русскоязычного сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина.
Ранее Далай-лама XIV прибыл Бодхгкю (штат Бихар, Индия), где в храме Махабодхи обратился к собравшимся со словом.
Далай-лама с Михаилом Горбачевым на заключительном заседании Всемирного саммита лауреатов Нобелевской премии мира, 2012 год - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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"Его святейшество Далай-лама рассказал о наступлении "смутных времен". По его словам, хотя человечество проделало большой путь с точки зрения материального развития, "наши сердца все так же находятся в смятении из-за страстей и ненависти, и учение Будды о добросердечии и любви, о понимании взаимозависимой природы вещей сегодня актуально как никогда", - сказала Жиронкина.
После Далай-лама помолился в этом особенном для буддистов месте. Храм Махабодхи построен там, где 2,6 тысячи лет назад основатель буддизма Будда Шакьямуни достиг полного пробуждения.
"87-летний духовный лидер закончил свое выступление воодушевляющими словами о непременном торжестве правды. Это созвучно мыслям и чаяниям его последователей в России, в том числе тех, кто в эти предновогодние дни прибыл в Бодхгаю, чтобы найти духовную поддержку и продолжать в это трудное время развивать свое сердце и ум", - рассказала она.
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Как сообщила собеседница агентства, на традиционные зимние учения Далай-ламы в Бодхгае съехались буддисты из 65 стран мира. "С 2019 года, когда началась пандемия коронавируса, и его святейшество Далай-лама был вынужден оставаться в своей резиденции в Дхарамсале, учения в Бодхгае не проводились. Их возобновление в этом году – очень важное событие, которого буддисты ждут с большим нетерпением", - добавила глава фонда "Сохраним Тибет".
По данным Жиронкиной, зимние учения Далай-ламы в Бодхгае, в ходе которых он разъяснит сочинение древнеиндийского философа Нагарджуны "Толкование бодхичитты" и проведет церемонию благословения 21 Тары, начнутся 29 декабря и завершатся 1 января молебном о долголетии духовного лидера. Учения будут транслировать с синхронным переводом на русский язык на официальном русскоязычном сайте Далай-ламы.
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РелигияДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)ИндияВ миреРелигияБуддизм
 
 
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