https://ria.ru/20221227/daktiloskopiya-1841785737.html
Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства
Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства - РИА Новости, 27.12.2022
Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства
Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному принципу с 1 января 2023 года, соответствующий приказ МВД... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T23:28
2022-12-27T23:28
2022-12-27T23:28
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному принципу с 1 января 2023 года, соответствующий приказ МВД России размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник. До этого получить услугу можно было по месту жительства или по месту пребывания. Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года, отмечается в документе. Изменения вносились в административный регламент министерства по предоставлению госуслуги по "проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ". По информации из открытых источников, добровольная дактилоскопия нужна, в частности, для розыска без вести пропавших и установления неопознанных тел. Кроме того, с ее помощью можно установить личность гражданина РФ, который в силу возраста не может сообщить о себе актуальную информацию. Данным ведомственным приказом закрепляется норма, ранее прописанная в законе. "Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится на территории Российской Федерации независимо от их места жительства или места их пребывания на безвозмездной основе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел", – говорилось в документе.
https://ria.ru/20221124/otpechatki-1833882240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства
Добровольная дактилоскопия будет проводиться по экстерриториальному принципу с 2023 года
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному принципу с 1 января 2023 года, соответствующий приказ
МВД России размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
"Пункт 49 изложить в следующей редакции... государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу", - говорится в приказе.
До этого получить услугу можно было по месту жительства или по месту пребывания.
Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года, отмечается в документе. Изменения вносились в административный регламент министерства по предоставлению госуслуги по "проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ".
По информации из открытых источников, добровольная дактилоскопия нужна, в частности, для розыска без вести пропавших и установления неопознанных тел. Кроме того, с ее помощью можно установить личность гражданина РФ, который в силу возраста не может сообщить о себе актуальную информацию.
Данным ведомственным приказом закрепляется норма, ранее прописанная в законе.
"Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации
, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится на территории Российской Федерации независимо от их места жительства или места их пребывания на безвозмездной основе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел", – говорилось в документе.