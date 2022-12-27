Рейтинг@Mail.ru
Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/daktiloskopiya-1841785737.html
Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства
Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства - РИА Новости, 27.12.2022
Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства
Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному принципу с 1 января 2023 года, соответствующий приказ МВД... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T23:28
2022-12-27T23:28
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126107/94/1261079415_0:196:2918:1837_1920x0_80_0_0_95b760af8ae719cf420c5410857ee434.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному принципу с 1 января 2023 года, соответствующий приказ МВД России размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник. До этого получить услугу можно было по месту жительства или по месту пребывания. Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года, отмечается в документе. Изменения вносились в административный регламент министерства по предоставлению госуслуги по "проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ". По информации из открытых источников, добровольная дактилоскопия нужна, в частности, для розыска без вести пропавших и установления неопознанных тел. Кроме того, с ее помощью можно установить личность гражданина РФ, который в силу возраста не может сообщить о себе актуальную информацию. Данным ведомственным приказом закрепляется норма, ранее прописанная в законе. "Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится на территории Российской Федерации независимо от их места жительства или места их пребывания на безвозмездной основе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел", – говорилось в документе.
https://ria.ru/20221124/otpechatki-1833882240.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126107/94/1261079415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a390d0f83628869aa31918bda98cd651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
23:28 27.12.2022
 
Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства

Добровольная дактилоскопия будет проводиться по экстерриториальному принципу с 2023 года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному принципу с 1 января 2023 года, соответствующий приказ МВД России размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
"Пункт 49 изложить в следующей редакции... государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу", - говорится в приказе.
До этого получить услугу можно было по месту жительства или по месту пребывания.
Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года, отмечается в документе. Изменения вносились в административный регламент министерства по предоставлению госуслуги по "проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ".
По информации из открытых источников, добровольная дактилоскопия нужна, в частности, для розыска без вести пропавших и установления неопознанных тел. Кроме того, с ее помощью можно установить личность гражданина РФ, который в силу возраста не может сообщить о себе актуальную информацию.
Данным ведомственным приказом закрепляется норма, ранее прописанная в законе.
"Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится на территории Российской Федерации независимо от их места жительства или места их пребывания на безвозмездной основе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел", – говорилось в документе.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 11:51
В МВД предложили брать отпечатки пальцев у иностранцев на въезде в Россию
 
ОбществоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала