https://ria.ru/20221227/daktiloskopiya-1841785737.html

Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства

Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства - РИА Новости, 27.12.2022

Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному принципу с 1 января 2023 года, соответствующий приказ МВД... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T23:28

2022-12-27T23:28

2022-12-27T23:28

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному принципу с 1 января 2023 года, соответствующий приказ МВД России размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник. До этого получить услугу можно было по месту жительства или по месту пребывания. Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года, отмечается в документе. Изменения вносились в административный регламент министерства по предоставлению госуслуги по "проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ". По информации из открытых источников, добровольная дактилоскопия нужна, в частности, для розыска без вести пропавших и установления неопознанных тел. Кроме того, с ее помощью можно установить личность гражданина РФ, который в силу возраста не может сообщить о себе актуальную информацию. Данным ведомственным приказом закрепляется норма, ранее прописанная в законе. "Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится на территории Российской Федерации независимо от их места жительства или места их пребывания на безвозмездной основе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел", – говорилось в документе.

https://ria.ru/20221124/otpechatki-1833882240.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)