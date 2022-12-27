https://ria.ru/20221227/covid-19-1841591092.html

В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 1076 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:20

2022-12-27T11:20

2022-12-27T11:20

распространение коронавируса

москва

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1076 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки -1076, госпитализированы 124 человека, выздоровели 1872 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 1024 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 294 166 случаев коронавируса, выздоровели 3 099 360 человек, умерли 47 418 человек.

https://ria.ru/20221224/kitay-1841014733.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19