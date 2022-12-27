https://ria.ru/20221227/covid-19-1841591092.html
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1076 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:20
2022-12-27T11:20
2022-12-27T11:20
распространение коронавируса
москва
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1076 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки -1076, госпитализированы 124 человека, выздоровели 1872 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 1024 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 294 166 случаев коронавируса, выздоровели 3 099 360 человек, умерли 47 418 человек.
https://ria.ru/20221224/kitay-1841014733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1076 случаев COVID-19