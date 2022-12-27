СМИ: в Британии подготовили план по снижению числа прибывающих мигрантов
Times: власти Британии подготовили план по снижению числа прибывающих мигрантов
© AP Photo / Kin CheungМигранты в районе Саутхолл в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Мигранты в районе Саутхолл в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подготовила план по снижению числа прибывающих в страну мигрантов, пишет газета Times со ссылкой на проект документа.
Согласно предлагаемому плану, власти Британии намерены увеличить минимальный уровень дохода для британцев, которые хотят пригласить в страну членов семьи, не обладающих британским гражданством. План главы МВД также подразумевает повышение минимального уровня зарплаты для организаций, которые нанимают иностранных работников. Новые ограничения могут коснуться и зарубежных студентов, в том числе им будет труднее привозить с собой близких из-за повышения уровня необходимого дохода на каждого члена семьи.
Ранее Браверман заявляла о намерении прекратить размещение мигрантов в гостиницах "как можно скорее" для сокращения расходов, так как, по ее словам, правительство тратит более пяти миллионов фунтов в день на содержание мигрантов в отелях.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе этого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию за этот год, превысило 44 тысячи человек. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.