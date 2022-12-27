https://ria.ru/20221227/bolgariya-1841686606.html

В Болгарии потребовали вызвать посла России из-за дела против Грозева

В Болгарии потребовали вызвать посла России из-за дела против Грозева - РИА Новости, 27.12.2022

В Болгарии потребовали вызвать посла России из-за дела против Грозева

Партия ГЕРБ, выигравшая состоявшиеся в октябре выборы в парламент Болгарии, призывает МИД страны вызвать российского посла Элеонору Митрофанову или даже... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:31

2022-12-27T15:31

2022-12-27T15:31

в мире

элеонора митрофанова

бойко борисов

болгария

россия

bellingcat

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Партия ГЕРБ, выигравшая состоявшиеся в октябре выборы в парламент Болгарии, призывает МИД страны вызвать российского посла Элеонору Митрофанову или даже объявить её в розыск в нарушение конвенции о дипломатических сношениях, - все это в связи с ситуацией вокруг сотрудника Bellingcat* Христо Грозева, объявленного в розыск в России. В понедельник стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщил РИА Новости, что против главного расследователя издания Bellingcat* возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. "Позиция ГЕРБ такова. Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова должна быть вызвана в МИД в связи с делом болгарского гражданина и журналиста Христо Грозева. Мы призываем болгарские власти решительно отреагировать на попытку запугивания Грозева! Болгария не должна молча пройти мимо этого дела", - написал лидер партии экс-премьер Бойко Борисов в соцсетях. Издание "24 часа" сообщает, что лидеры гражданского движения "Мы идем!" (бывшая коалиция "Мафия - вон!") во вторник обратились в прокуратуру с призывом объявить Митрофанову в розыск. По их мнению, действия российского посла подразумевают сокрытие или утаивание информации о шпионской сети на территории Болгарии. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* нужно для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб. ФСБ России в свою очередь объявляла, что Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать боевые самолеты ВКС РФ на украинский аэродром для дискредитации специальной военной операции. Позднее сам Грозев признался, что Украина действительно пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов, при этом он утверждал, что его роль якобы сводилась к документальной фиксации происходящих событий. Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в ходе той оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ в итоге уничтожили ряд украинских военных объектов, задействованных в операции. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. При этом аккредитованные дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата").* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20221226/grozev-1841410768.html

https://ria.ru/20220725/verbovka-1804866770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, элеонора митрофанова, бойко борисов, болгария, россия, bellingcat