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В Твери двое подростков забили насмерть бездомного - РИА Новости, 27.12.2022
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В Твери двое подростков забили насмерть бездомного
В Твери двое подростков забили насмерть бездомного - РИА Новости, 27.12.2022
В Твери двое подростков забили насмерть бездомного
Двоих подростков в Твери подозревают в том, что они забили насмерть мужчину без определенного места жительства, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:16
2022-12-27T13:16
происшествия
тверь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Двоих подростков в Твери подозревают в том, что они забили насмерть мужчину без определенного места жительства, сообщила прокуратура региона. Уточняется, что преступление было совершено в понедельник ночью около дома 12А по улице Ржевской в Твери. "По предварительной информации, двое 15-летних молодых людей из хулиганских побуждений, без видимого повода, с применением предмета, используемого в качестве оружия, поочередно нанесли 61-летнему мужчине без определенного места жительства множественные удары ногами и бейсбольной битой в область головы, туловища, рук и ног, тем самым совершили убийство мужчины с особой жестокостью", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. "д", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений). Также по результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подчеркивается в сообщении. По информации регионального следственного управления СК РФ, происходящее подростки снимали на видеокамеру мобильного телефона. Подозреваемые задержаны и допрошены.
https://ria.ru/20221227/pokhischenie-1841598259.html
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тверь
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происшествия, тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тверь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:16 27.12.2022
 
В Твери двое подростков забили насмерть бездомного

В Твери двое подростков забили насмерть ногами и битой 61-летнего бездомного

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Двоих подростков в Твери подозревают в том, что они забили насмерть мужчину без определенного места жительства, сообщила прокуратура региона.
Уточняется, что преступление было совершено в понедельник ночью около дома 12А по улице Ржевской в Твери.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
11:43
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"По предварительной информации, двое 15-летних молодых людей из хулиганских побуждений, без видимого повода, с применением предмета, используемого в качестве оружия, поочередно нанесли 61-летнему мужчине без определенного места жительства множественные удары ногами и бейсбольной битой в область головы, туловища, рук и ног, тем самым совершили убийство мужчины с особой жестокостью", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. "д", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений).
Также по результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подчеркивается в сообщении.
По информации регионального следственного управления СК РФ, происходящее подростки снимали на видеокамеру мобильного телефона. Подозреваемые задержаны и допрошены.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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ПроисшествияТверьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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