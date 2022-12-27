https://ria.ru/20221227/bezdomnyy-1841631009.html

В Твери двое подростков забили насмерть бездомного

В Твери двое подростков забили насмерть бездомного - РИА Новости, 27.12.2022

В Твери двое подростков забили насмерть бездомного

Двоих подростков в Твери подозревают в том, что они забили насмерть мужчину без определенного места жительства, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:16

2022-12-27T13:16

2022-12-27T13:16

происшествия

тверь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Двоих подростков в Твери подозревают в том, что они забили насмерть мужчину без определенного места жительства, сообщила прокуратура региона. Уточняется, что преступление было совершено в понедельник ночью около дома 12А по улице Ржевской в Твери. "По предварительной информации, двое 15-летних молодых людей из хулиганских побуждений, без видимого повода, с применением предмета, используемого в качестве оружия, поочередно нанесли 61-летнему мужчине без определенного места жительства множественные удары ногами и бейсбольной битой в область головы, туловища, рук и ног, тем самым совершили убийство мужчины с особой жестокостью", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. "д", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений). Также по результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подчеркивается в сообщении. По информации регионального следственного управления СК РФ, происходящее подростки снимали на видеокамеру мобильного телефона. Подозреваемые задержаны и допрошены.

https://ria.ru/20221227/pokhischenie-1841598259.html

https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841586728.html

тверь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф)