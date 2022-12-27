https://ria.ru/20221227/berluskoni-1841596955.html

Берлускони заявил, что давно не общался с Путиным

Берлускони заявил, что давно не общался с Путиным - РИА Новости, 27.12.2022

Берлускони заявил, что давно не общался с Путиным

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что уже долгое время не общался с президентом России Владимиром Путиным, пишет... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:38

2022-12-27T11:38

2022-12-27T14:21

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италия

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РИМ, 27 дек — РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что уже долгое время не общался с президентом России Владимиром Путиным, пишет La Repubblica.В июне Берлускони с сожалением говорил, что дважды звонил Владимиру Путину, но не получил ответа. В октябре информационное агентство LaPresse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони на встрече с депутатами своей партии, где он рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба, получив от него в подарок 20 бутылок водки. Бывший премьер также заявил, что российский президент назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". При этом позже пресс-служба "Вперед, Италия" опровергла данную информацию.

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841596260.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, сильвио берлускони, россия, вперед, италия, италия