11:38 27.12.2022 (обновлено: 14:21 27.12.2022)
Берлускони заявил, что давно не общался с Путиным
Бывший премьер Италии Берлускони заявил, что давно не общался с президентом России Путиным
Сильвио Берлускони. Архивное фото
РИМ, 27 дек — РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что уже долгое время не общался с президентом России Владимиром Путиным, пишет La Repubblica.
"Я с ним давно не разговаривал. Ведь в России григорианский календарь не принят. Православное Рождество приходится на 7 января, так что для россиян Рождество еще не наступило", — рассказал политик в интервью изданию, отвечая на вопрос, получил ли он поздравления на Рождество от российского лидера.
В июне Берлускони с сожалением говорил, что дважды звонил Владимиру Путину, но не получил ответа.
В октябре информационное агентство LaPresse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони на встрече с депутатами своей партии, где он рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба, получив от него в подарок 20 бутылок водки. Бывший премьер также заявил, что российский президент назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". При этом позже пресс-служба "Вперед, Италия" опровергла данную информацию.