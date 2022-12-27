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Берлускони заявил, что давно не общался с Путиным - РИА Новости, 27.12.2022
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Берлускони заявил, что давно не общался с Путиным
Берлускони заявил, что давно не общался с Путиным - РИА Новости, 27.12.2022
Берлускони заявил, что давно не общался с Путиным
Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что уже долгое время не общался с президентом России Владимиром Путиным, пишет... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:38
2022-12-27T14:21
в мире
владимир путин
сильвио берлускони
россия
вперед, италия
италия
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РИМ, 27 дек — РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что уже долгое время не общался с президентом России Владимиром Путиным, пишет La Repubblica.В июне Берлускони с сожалением говорил, что дважды звонил Владимиру Путину, но не получил ответа. В октябре информационное агентство LaPresse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони на встрече с депутатами своей партии, где он рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба, получив от него в подарок 20 бутылок водки. Бывший премьер также заявил, что российский президент назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". При этом позже пресс-служба "Вперед, Италия" опровергла данную информацию.
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в мире, владимир путин, сильвио берлускони, россия, вперед, италия, италия
В мире, Владимир Путин, Сильвио Берлускони, Россия, Вперед, Италия, Италия
11:38 27.12.2022 (обновлено: 14:21 27.12.2022)
 
Берлускони заявил, что давно не общался с Путиным

Бывший премьер Италии Берлускони заявил, что давно не общался с президентом России Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 27 дек — РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что уже долгое время не общался с президентом России Владимиром Путиным, пишет La Repubblica.

"Я с ним давно не разговаривал. Ведь в России григорианский календарь не принят. Православное Рождество приходится на 7 января, так что для россиян Рождество еще не наступило", — рассказал политик в интервью изданию, отвечая на вопрос, получил ли он поздравления на Рождество от российского лидера.

В июне Берлускони с сожалением говорил, что дважды звонил Владимиру Путину, но не получил ответа.
В октябре информационное агентство LaPresse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони на встрече с депутатами своей партии, где он рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба, получив от него в подарок 20 бутылок водки. Бывший премьер также заявил, что российский президент назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". При этом позже пресс-служба "Вперед, Италия" опровергла данную информацию.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
11:35Специальная военная операция на Украине
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В миреВладимир ПутинСильвио БерлускониРоссияВперед, ИталияИталия
 
 
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