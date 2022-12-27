https://ria.ru/20221227/berdyanske-1841548508.html

Власти Запорожской области рассказали о развитии морского порта в Бердянске

Власти Запорожской области рассказали о развитии морского порта в Бердянске - РИА Новости, 27.12.2022

Власти Запорожской области рассказали о развитии морского порта в Бердянске

Обследование причальных стенок Бердянского торгового порта на берегу Азовского моря в восточной части Запорожской области начнется в 2023 году для дальнейшей... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T06:28

2022-12-27T06:28

2022-12-27T06:28

сергей шойгу

запорожская область

россия

азовское море

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Обследование причальных стенок Бердянского торгового порта на берегу Азовского моря в восточной части Запорожской области начнется в 2023 году для дальнейшей модернизации, сообщил журналистам глава правительства региона Антон Кольцов. Помимо ремонта причальных стенок, в модернизации нуждаются портовое оборудование (краны) и нефтеналивной терминал, уточнил премьер. Ранее директор порта Владимир Стельмаченко оценил потребность в модернизации порта в 90% и миллиарды рублей. Так, из 35 кранов в строю только 12, буксиру 51 год, а нефтеналивной терминал критически поврежден украинской "Точкой-У". В целом, по его данным, порт универсальный, но в последние годы основным грузом было зерно. Максимальный годовой грузооборот составлял 4,5 миллиона тонн. ГУП Запорожской области "Бердянский морской торговый порт" возобновил работу после разминирования 30 июня, когда вышло первое судно - сухогруз с зерном. На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах развернуть в Бердянске и Мариуполе пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта ВМФ.

https://ria.ru/20220805/port-1807459908.html

запорожская область

россия

азовское море

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сергей шойгу, запорожская область, россия, азовское море