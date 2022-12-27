https://ria.ru/20221227/berdyanske-1841548508.html
Власти Запорожской области рассказали о развитии морского порта в Бердянске
Власти Запорожской области рассказали о развитии морского порта в Бердянске - РИА Новости, 27.12.2022
Власти Запорожской области рассказали о развитии морского порта в Бердянске
Обследование причальных стенок Бердянского торгового порта на берегу Азовского моря в восточной части Запорожской области начнется в 2023 году для дальнейшей... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T06:28
2022-12-27T06:28
2022-12-27T06:28
сергей шойгу
запорожская область
россия
азовское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151807/73/1518077326_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_3a278432d7b31f8c9632520ceeacebfe.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Обследование причальных стенок Бердянского торгового порта на берегу Азовского моря в восточной части Запорожской области начнется в 2023 году для дальнейшей модернизации, сообщил журналистам глава правительства региона Антон Кольцов. Помимо ремонта причальных стенок, в модернизации нуждаются портовое оборудование (краны) и нефтеналивной терминал, уточнил премьер. Ранее директор порта Владимир Стельмаченко оценил потребность в модернизации порта в 90% и миллиарды рублей. Так, из 35 кранов в строю только 12, буксиру 51 год, а нефтеналивной терминал критически поврежден украинской "Точкой-У". В целом, по его данным, порт универсальный, но в последние годы основным грузом было зерно. Максимальный годовой грузооборот составлял 4,5 миллиона тонн. ГУП Запорожской области "Бердянский морской торговый порт" возобновил работу после разминирования 30 июня, когда вышло первое судно - сухогруз с зерном. На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах развернуть в Бердянске и Мариуполе пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта ВМФ.
https://ria.ru/20220805/port-1807459908.html
запорожская область
россия
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151807/73/1518077326_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_4bf29fbaf373763640194c4886a78fd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, запорожская область, россия, азовское море
Сергей Шойгу, Запорожская область, Россия, Азовское море
Власти Запорожской области рассказали о развитии морского порта в Бердянске
Ремонт и модернизация Бердянского порта начнется в 2023 году
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Обследование причальных стенок Бердянского торгового порта на берегу Азовского моря в восточной части Запорожской области начнется в 2023 году для дальнейшей модернизации, сообщил журналистам глава правительства региона Антон Кольцов.
"Порт будем развивать, мы сейчас обсуждаем это с правительством РФ. Там девять причальных стенок в различном техническом состоянии, где-то нужно проводить дноуглубительные работы. Будем их обследовать с начала года и ждать федеральное финансирование", - сказал Кольцов.
Помимо ремонта причальных стенок, в модернизации нуждаются портовое оборудование (краны) и нефтеналивной терминал, уточнил премьер.
Ранее директор порта Владимир Стельмаченко оценил потребность в модернизации порта в 90% и миллиарды рублей. Так, из 35 кранов в строю только 12, буксиру 51 год, а нефтеналивной терминал критически поврежден украинской "Точкой-У".
В целом, по его данным, порт универсальный, но в последние годы основным грузом было зерно. Максимальный годовой грузооборот составлял 4,5 миллиона тонн.
ГУП Запорожской области "Бердянский морской торговый порт" возобновил работу после разминирования 30 июня, когда вышло первое судно - сухогруз с зерном.
На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу
сообщил о планах развернуть в Бердянске
и Мариуполе
пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта ВМФ.