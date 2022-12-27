https://ria.ru/20221227/bayazitova-1841778390.html

Суд отказал в переводе Баязитовой под домашний арест, сообщил глава СПЧ

Суд отказал в переводе Баязитовой под домашний арест, сообщил глава СПЧ - РИА Новости, 27.12.2022

Суд отказал в переводе Баязитовой под домашний арест, сообщил глава СПЧ

Пока не удается добиться перевода журналистки Александры Баязитовой под домашний арест, эта ситуация показывает проблему гуманизации сферы, заявил председатель... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T21:22

2022-12-27T21:22

2022-12-27T21:23

александра баязитова

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

алексей мельников

онк

промсвязьбанк

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пока не удается добиться перевода журналистки Александры Баязитовой под домашний арест, эта ситуация показывает проблему гуманизации сферы, заявил председатель совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Кузьминский суд Москвы в понедельник продлил до 7 февраля 2023 года срок содержания под стражей Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова. "Пока не можем добиться ее перевода под домашний арест. Это проблема гуманизации сферы", - сказал Фадеев журналистам, добавив, что тема таких задержанных поднималась на встрече с президентом и нашла понимание. Также глава СПЧ сообщил, что 30 декабря Баязитову навестит член СПЧ, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников и проверит условия ее содержания. Следствие вменяет Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено. Как рассказала РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова, в начале года в телеграм-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости. Весной 2022 года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой, как к администратору телеграм-канала "Адские бабки", с просьбой разместить в отношении него позитивный пост. Чурилова отказала, затем с ней пыталась договориться помощница Ушакова, но получила отказ. Уже в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат. Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные. Архарова вступила в диалог о данном блоке лишь на этапе продления данной услуги и предложила это сделать с небольшой скидкой - за 1,2 миллиона рублей за три месяца. Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали. Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела". Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.

https://ria.ru/20220811/zhurnalistka-1808757663.html

https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808566282.html

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александра баязитова, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, алексей мельников, онк, промсвязьбанк