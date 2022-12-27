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"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат - РИА Новости, 27.12.2022
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"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат
"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат - РИА Новости, 27.12.2022
"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат
Первый банкомат собственного производства выпустил "Тинькофф банк", об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:38
2022-12-27T11:41
экономика
россия
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый банкомат собственного производства выпустил "Тинькофф банк", об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Банкомат создали с помощью техническо-производственной компании "Банком", которая вошла в экосистему финансовой организации весной. Как уточнили специалисты, в устройстве, помимо отечественных комплектующих, есть и зарубежные.Новый банкомат поддерживает все привычные для клиентов сервисы: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Кроме того, в нем есть современный ресайклинговый модуль. Он позволяет работать с несколькими валютами. Первое такое устройство уже установили в московском бизнес-центре "Водный", а в ближайшее время банкоматная сеть "Тинькофф" увеличится еще на тысячу банкоматов", отметили в пресс-службе. Замдиректора департамента платежных систем банка Павел Власов резюмировал, что эта модель "станет первой в серии банкоматов нового поколения нашего собственного производства".
https://ria.ru/20221223/tinkoff-1840715620.html
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экономика, россия, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы
09:38 27.12.2022 (обновлено: 11:41 27.12.2022)
 
"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат

"Тинькофф" выпустил первый банкомат, спроектированный и собранный в России

© Фото : Тинькофф БанкБанкомат "Один" банка Тинькофф
Банкомат Один банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Тинькофф Банк
Банкомат "Один" банка Тинькофф
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый банкомат собственного производства выпустил "Тинькофф банк", об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Это первый запущенный в эксплуатацию банкомат, который не только спроектирован, но и собран в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих", — сказано в сообщении.
Банкомат создали с помощью техническо-производственной компании "Банком", которая вошла в экосистему финансовой организации весной. Как уточнили специалисты, в устройстве, помимо отечественных комплектующих, есть и зарубежные.
Новый банкомат поддерживает все привычные для клиентов сервисы: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Кроме того, в нем есть современный ресайклинговый модуль. Он позволяет работать с несколькими валютами.
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Замдиректора департамента платежных систем банка Павел Власов резюмировал, что эта модель "станет первой в серии банкоматов нового поколения нашего собственного производства".
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ЭкономикаРоссияТинькофф. Кредитные Системы
 
 
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