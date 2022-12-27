https://ria.ru/20221227/bankomat-1841560208.html
"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат
"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат - РИА Новости, 27.12.2022
"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат
Первый банкомат собственного производства выпустил "Тинькофф банк", об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:38
2022-12-27T09:38
2022-12-27T11:41
экономика
россия
тинькофф. кредитные системы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841577431_0:135:2048:1287_1920x0_80_0_0_de1f958fbb385e28668fe831e424070f.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый банкомат собственного производства выпустил "Тинькофф банк", об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Банкомат создали с помощью техническо-производственной компании "Банком", которая вошла в экосистему финансовой организации весной. Как уточнили специалисты, в устройстве, помимо отечественных комплектующих, есть и зарубежные.Новый банкомат поддерживает все привычные для клиентов сервисы: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Кроме того, в нем есть современный ресайклинговый модуль. Он позволяет работать с несколькими валютами. Первое такое устройство уже установили в московском бизнес-центре "Водный", а в ближайшее время банкоматная сеть "Тинькофф" увеличится еще на тысячу банкоматов", отметили в пресс-службе. Замдиректора департамента платежных систем банка Павел Власов резюмировал, что эта модель "станет первой в серии банкоматов нового поколения нашего собственного производства".
https://ria.ru/20221223/tinkoff-1840715620.html
https://ria.ru/20221226/premiya-1841399296.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841577431_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_b2d70bedf00d27fc661970abc346191e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы
09:38 27.12.2022 (обновлено: 11:41 27.12.2022)
"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат
"Тинькофф" выпустил первый банкомат, спроектированный и собранный в России
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый банкомат собственного производства выпустил "Тинькофф банк", об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Это первый запущенный в эксплуатацию банкомат, который не только спроектирован, но и собран в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих", — сказано в сообщении.
Банкомат создали с помощью техническо-производственной компании "Банком", которая вошла в экосистему финансовой организации весной. Как уточнили специалисты, в устройстве, помимо отечественных комплектующих, есть и зарубежные.
Новый банкомат поддерживает все привычные для клиентов сервисы: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Кроме того, в нем есть современный ресайклинговый модуль. Он позволяет работать с несколькими валютами.
Первое такое устройство уже установили в московском бизнес-центре "Водный", а в ближайшее время банкоматная сеть "Тинькофф" увеличится еще на тысячу банкоматов", отметили в пресс-службе.
Замдиректора департамента платежных систем банка Павел Власов резюмировал, что эта модель "станет первой в серии банкоматов нового поколения нашего собственного производства".