https://ria.ru/20221227/bankomat-1841560208.html

"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат

"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат - РИА Новости, 27.12.2022

"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат

Первый банкомат собственного производства выпустил "Тинькофф банк", об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:38

2022-12-27T09:38

2022-12-27T11:41

экономика

россия

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый банкомат собственного производства выпустил "Тинькофф банк", об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Банкомат создали с помощью техническо-производственной компании "Банком", которая вошла в экосистему финансовой организации весной. Как уточнили специалисты, в устройстве, помимо отечественных комплектующих, есть и зарубежные.Новый банкомат поддерживает все привычные для клиентов сервисы: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Кроме того, в нем есть современный ресайклинговый модуль. Он позволяет работать с несколькими валютами. Первое такое устройство уже установили в московском бизнес-центре "Водный", а в ближайшее время банкоматная сеть "Тинькофф" увеличится еще на тысячу банкоматов", отметили в пресс-службе. Замдиректора департамента платежных систем банка Павел Власов резюмировал, что эта модель "станет первой в серии банкоматов нового поколения нашего собственного производства".

https://ria.ru/20221223/tinkoff-1840715620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, тинькофф. кредитные системы