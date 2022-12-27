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Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил инвестпрограмму на 2023 год - РИА Новости, 27.12.2022
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Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил инвестпрограмму на 2023 год
Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил инвестпрограмму на 2023 год - РИА Новости, 27.12.2022
Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил инвестпрограмму на 2023 год
Инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2023 год составит чуть менее 40 миллиардов рублей, такое решение было утверждено на совете директоров компании, сообщил РИА... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T03:12
2022-12-27T03:18
авто
максим соколов
россия
тольятти
ижевск
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ИЖЕВСК, 27 дек - РИА Новости. Инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2023 год составит чуть менее 40 миллиардов рублей, такое решение было утверждено на совете директоров компании, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Да, утвердили", - сказал он, отвечая на вопрос об утверждении советом директоров инвестпрограммы на 2023 год в размере почти 40 миллиардов рублей. Ранее в декабре Минпромторг РФ сообщал, что совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил производственный план компании на 2023 год на уровне 401,6 тысячи автомобилей. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://radiosputnik.ria.ru/20221222/avtovaz-1840444057.html
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авто, максим соколов, россия, тольятти, ижевск, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Максим Соколов, Россия, Тольятти, Ижевск, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
03:12 27.12.2022 (обновлено: 03:18 27.12.2022)
 
Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил инвестпрограмму на 2023 год

Инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2023 год составит чуть менее 40 миллиардов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкГенеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов
Генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЖЕВСК, 27 дек - РИА Новости. Инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2023 год составит чуть менее 40 миллиардов рублей, такое решение было утверждено на совете директоров компании, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Да, утвердили", - сказал он, отвечая на вопрос об утверждении советом директоров инвестпрограммы на 2023 год в размере почти 40 миллиардов рублей.
Ранее в декабре Минпромторг РФ сообщал, что совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил производственный план компании на 2023 год на уровне 401,6 тысячи автомобилей.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 10:21В России
"АвтоВАЗ" откроет производственную площадку в Петербурге
 
АвтоМаксим СоколовРоссияТольяттиИжевскАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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