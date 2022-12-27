https://ria.ru/20221227/avianosets-1841703499.html
"Русские ударят по нам": британцы ужаснулись из-за поломки своего авианосца
"Русские ударят по нам": британцы ужаснулись из-за поломки своего авианосца - РИА Новости, 27.12.2022
"Русские ударят по нам": британцы ужаснулись из-за поломки своего авианосца
Читатели Daily Mail отреагировали на сообщения о многочисленных поломках главного авианосца ВМС Великобритании HMS Prince of Wales. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:25
2022-12-27T16:25
2022-12-27T17:32
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на сообщения о многочисленных поломках главного авианосца ВМС Великобритании HMS Prince of Wales.Как сообщило издание, новейший корабль за три миллиарда фунтов стерлингов проводит большую часть времени на ремонте из-за постоянно выходящих из строя деталей."Пара маленьких русских ракет потопит его. Стоило ли тратиться?" — также поинтересовались в комментариях."Военно-морской флот стал позором", — считает Themanfromatlantis."Его же построили в Великобритании, чего вы ожидали?" — сыронизировал Vambo."Сломан не только этот корабль, в таком состоянии вся страна", — резюмировал другой участник дискуссии.Летом флагман британского флота отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в совместных маневрах с США, но вскоре после этого встал на ремонт из-за повреждения гребного вала.Это не первый инцидент с авианосцем HMS Prince of Wales: в 2020 году корабль на полгода вышел из строя из-за затопления машинного отделения. Тогда пришлось отменить поход в Штаты, где должны были пройти учения с истребителями F-35.HMS Prince of Wales — один из двух новых британских авианосцев класса Queen Elizabeth, он вошел в состав ВМФ в 2019 году.
https://ria.ru/20220830/avianosets-1813082661.html
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в мире, великобритания, сша, россия
В мире, Великобритания, США, Россия
16:25 27.12.2022 (обновлено: 17:32 27.12.2022)
"Русские ударят по нам": британцы ужаснулись из-за поломки своего авианосца
Читатели Daily Mail испугались удара российских ракет по главному авианосцу ВМС Британии
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Читатели Daily Mail отреагировали
на сообщения о многочисленных поломках главного авианосца ВМС Великобритании HMS Prince of Wales.
Как сообщило издание, новейший корабль за три миллиарда фунтов стерлингов проводит большую часть времени на ремонте из-за постоянно выходящих из строя деталей.
"Мы же раньше строили прекрасные судна, что пошло не так?" — спросил пользователь с ником oldmaid.
"Пара маленьких русских ракет потопит его. Стоило ли тратиться?" — также поинтересовались в комментариях.
"Военно-морской флот стал позором", — считает Themanfromatlantis.
"Его же построили в Великобритании, чего вы ожидали?" — сыронизировал Vambo.
"Сломан не только этот корабль, в таком состоянии вся страна", — резюмировал другой участник дискуссии.
Летом флагман британского флота отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в совместных маневрах с США, но вскоре после этого встал на ремонт из-за повреждения гребного вала.
Это не первый инцидент с авианосцем HMS Prince of Wales: в 2020 году корабль на полгода вышел из строя из-за затопления машинного отделения. Тогда пришлось отменить поход в Штаты, где должны были пройти учения с истребителями F-35.
HMS Prince of Wales — один из двух новых британских авианосцев класса Queen Elizabeth, он вошел в состав ВМФ в 2019 году.