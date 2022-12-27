https://ria.ru/20221227/arashukovy-1841724747.html

Суд изъял у Арашуковых Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска

Суд изъял у Арашуковых Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска - РИА Новости, 27.12.2022

Суд изъял у Арашуковых Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска

Мосгорсуд изъял по делу Арашуковых в пользу государства автомобили, включая Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:28

2022-12-27T17:28

2022-12-27T19:24

происшествия

рауф арашуков

россия

московский городской суд

москва

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мосгорсуд изъял по делу Арашуковых в пользу государства автомобили, включая Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Та же участь коснулась Bentley и других менее оригинальных моделей.Стоимость арестованного имущества значительно меньше, чем удовлетворенные исковые требования потерпевших, добавила судья.Мосгорсуд во вторник приговорил к пожизненному сроку экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Дело слушалось с участием коллегии присяжных, признавших отца и сына виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.Кроме того, Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.Ранее у семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей.Приговор оглашали более 4 часов, судья Елена Гученкова стоя зачитывала весь текст, стояли и присутствовавшие в зале.Кроме адвокатов и подсудимых в стеклянной камере, в так называемом "аквариуме", почти весь зал заняли журналисты, половина из которых вела съемку. Родственников фигурантов в этот раз пришло немного, не более 8 человек. Возле "аквариума" то и дело суетился ротвейлер, который не мог долго сидеть спокойно.Отбывать наказание Арашуковы будут в колонии особо режима. Его адвокат Владимир Постанюк сказал РИА Новости, что обжалует приговор.Другие фигуранты дела, бывший первый замглавы управления СК РФ по КЧР Казбек Булатов и начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов отправились на 22 года в колонию строгого режима, оба лишены званий.Старший следователь по особо важным делам управления СК РФ по КЧР Андрей Филиппов получил 6,5 лет колонии также с лишением звания.Самое мягкое наказание получил экс-директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Он единственный из фигурантов сотрудничал со следствием и находился под домашним арестом. Суд назначил ему 5 лет колонии общего режима.

https://ria.ru/20210722/sud-1742349765.html

https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html

https://ria.ru/20221227/kemerovo-1841549522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рауф арашуков, россия, московский городской суд, москва