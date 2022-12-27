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Суд изъял у Арашуковых Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска - РИА Новости, 27.12.2022
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Суд изъял у Арашуковых Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска
Суд изъял у Арашуковых Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска - РИА Новости, 27.12.2022
Суд изъял у Арашуковых Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска
Мосгорсуд изъял по делу Арашуковых в пользу государства автомобили, включая Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:28
2022-12-27T19:24
происшествия
рауф арашуков
россия
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мосгорсуд изъял по делу Арашуковых в пользу государства автомобили, включая Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Та же участь коснулась Bentley и других менее оригинальных моделей.Стоимость арестованного имущества значительно меньше, чем удовлетворенные исковые требования потерпевших, добавила судья.Мосгорсуд во вторник приговорил к пожизненному сроку экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Дело слушалось с участием коллегии присяжных, признавших отца и сына виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.Кроме того, Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.Ранее у семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей.Приговор оглашали более 4 часов, судья Елена Гученкова стоя зачитывала весь текст, стояли и присутствовавшие в зале.Кроме адвокатов и подсудимых в стеклянной камере, в так называемом "аквариуме", почти весь зал заняли журналисты, половина из которых вела съемку. Родственников фигурантов в этот раз пришло немного, не более 8 человек. Возле "аквариума" то и дело суетился ротвейлер, который не мог долго сидеть спокойно.Отбывать наказание Арашуковы будут в колонии особо режима. Его адвокат Владимир Постанюк сказал РИА Новости, что обжалует приговор.Другие фигуранты дела, бывший первый замглавы управления СК РФ по КЧР Казбек Булатов и начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов отправились на 22 года в колонию строгого режима, оба лишены званий.Старший следователь по особо важным делам управления СК РФ по КЧР Андрей Филиппов получил 6,5 лет колонии также с лишением звания.Самое мягкое наказание получил экс-директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Он единственный из фигурантов сотрудничал со следствием и находился под домашним арестом. Суд назначил ему 5 лет колонии общего режима.
https://ria.ru/20210722/sud-1742349765.html
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происшествия, рауф арашуков, россия, московский городской суд, москва
Происшествия, Рауф Арашуков, Россия, Московский городской суд, Москва
17:28 27.12.2022 (обновлено: 19:24 27.12.2022)
 
Суд изъял у Арашуковых Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска

Мосгорсуд изъял у Арашуковых автомобили Bentley и "Чайка" 1976 года выпуска

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков в Московском городском суде во время оглашения приговора
Бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков в Московском городском суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков в Московском городском суде во время оглашения приговора
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мосгорсуд изъял по делу Арашуковых в пользу государства автомобили, включая Bentley и "Чайку" 1976 года выпуска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Обратить в счёт погашения гражданских исков автомобиль "Чайка" 1976 года выпуска", - огласила решение судья Елена Гученкова.
Та же участь коснулась Bentley и других менее оригинальных моделей.
Стоимость арестованного имущества значительно меньше, чем удовлетворенные исковые требования потерпевших, добавила судья.
Мосгорсуд во вторник приговорил к пожизненному сроку экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Дело слушалось с участием коллегии присяжных, признавших отца и сына виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Кроме того, Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
Ранее у семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей.
Приговор оглашали более 4 часов, судья Елена Гученкова стоя зачитывала весь текст, стояли и присутствовавшие в зале.
Кроме адвокатов и подсудимых в стеклянной камере, в так называемом "аквариуме", почти весь зал заняли журналисты, половина из которых вела съемку. Родственников фигурантов в этот раз пришло немного, не более 8 человек. Возле "аквариума" то и дело суетился ротвейлер, который не мог долго сидеть спокойно.
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Отбывать наказание Арашуковы будут в колонии особо режима. Его адвокат Владимир Постанюк сказал РИА Новости, что обжалует приговор.
Другие фигуранты дела, бывший первый замглавы управления СК РФ по КЧР Казбек Булатов и начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов отправились на 22 года в колонию строгого режима, оба лишены званий.
Старший следователь по особо важным делам управления СК РФ по КЧР Андрей Филиппов получил 6,5 лет колонии также с лишением звания.
Самое мягкое наказание получил экс-директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Он единственный из фигурантов сотрудничал со следствием и находился под домашним арестом. Суд назначил ему 5 лет колонии общего режима.
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