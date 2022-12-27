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Глава МИД Сирии осудил политику США по затягиванию ситуации на Украине - РИА Новости, 27.12.2022
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Глава МИД Сирии осудил политику США по затягиванию ситуации на Украине
Глава МИД Сирии осудил политику США по затягиванию ситуации на Украине - РИА Новости, 27.12.2022
Глава МИД Сирии осудил политику США по затягиванию ситуации на Украине
Глава МИД Сирии Фейсал аль-Мекдад в ходе телефонного разговора с российским министром Сергеем Лавровым осудил политику США и их союзников по затягиванию... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T20:38
2022-12-27T20:52
в мире
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КАИР, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал аль-Мекдад в ходе телефонного разговора с российским министром Сергеем Лавровым осудил политику США и их союзников по затягиванию ситуации на Украине, сообщает сирийское информационное агентство САНА. Согласно сообщению агентства, в ходе телефонного разговора министры обсудили "двусторонние отношения и пути их укрепления и развития для достижения уровня устремлений народов и руководств обеих стран, а также масштабы вызовов, которые ставят перед миром политика и практика западных стран"."Аль-Мекдад подчеркнул осуждение Сирией западных кампаний, направленных против Российской Федерации, а также попыток подорвать ее национальную безопасность… Также сирийский министр осудил политику США и их союзников по затягиванию конфликта на Украине в своих корыстных интересах", - цитирует госагентство сообщение МИД.МИД РФ сообщил, что стороны также обсудили продвижение политического урегулирования в Сирии."Министры обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на продвижение комплексного политурегулирования в этой стране. Дана высокая оценка итогам 19-й Международной встречи по Сирии в "Астанинском формате", прошедшей 22-23 ноября в Казахстане", - сообщило министерство по итогам встречи.При рассмотрении гуманитарной обстановки в Сирии подчеркнута необходимость международного содействия в интересах скорейшего преодоления последствий многолетнего конфликта. Проведен детальный обмен мнениями о ходе выполнения резолюции 2642 совбеза ООН, предусматривающей поддержку проектов восстановления объектов социально-экономической инфраструктуры Сирии. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной координации по данному вопросу. Кроме того, министры обсудили ряд практических вопросов дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества, добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840896569.html
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в мире, сирия, сергей лавров, сша, украина, оон
В мире, Сирия, Сергей Лавров, США, Украина, ООН
20:38 27.12.2022 (обновлено: 20:52 27.12.2022)
 
Глава МИД Сирии осудил политику США по затягиванию ситуации на Украине

Глава МИД Сирии аль-Мекдад в разговоре с Лавровым осудил политику США по Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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КАИР, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал аль-Мекдад в ходе телефонного разговора с российским министром Сергеем Лавровым осудил политику США и их союзников по затягиванию ситуации на Украине, сообщает сирийское информационное агентство САНА.
Согласно сообщению агентства, в ходе телефонного разговора министры обсудили "двусторонние отношения и пути их укрепления и развития для достижения уровня устремлений народов и руководств обеих стран, а также масштабы вызовов, которые ставят перед миром политика и практика западных стран".
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"Аль-Мекдад подчеркнул осуждение Сирией западных кампаний, направленных против Российской Федерации, а также попыток подорвать ее национальную безопасность… Также сирийский министр осудил политику США и их союзников по затягиванию конфликта на Украине в своих корыстных интересах", - цитирует госагентство сообщение МИД.
МИД РФ сообщил, что стороны также обсудили продвижение политического урегулирования в Сирии.
"Министры обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на продвижение комплексного политурегулирования в этой стране. Дана высокая оценка итогам 19-й Международной встречи по Сирии в "Астанинском формате", прошедшей 22-23 ноября в Казахстане", - сообщило министерство по итогам встречи.
При рассмотрении гуманитарной обстановки в Сирии подчеркнута необходимость международного содействия в интересах скорейшего преодоления последствий многолетнего конфликта. Проведен детальный обмен мнениями о ходе выполнения резолюции 2642 совбеза ООН, предусматривающей поддержку проектов восстановления объектов социально-экономической инфраструктуры Сирии. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной координации по данному вопросу. Кроме того, министры обсудили ряд практических вопросов дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества, добавили в МИД РФ.
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