https://ria.ru/20221227/al-mekdad-1841769904.html

Глава МИД Сирии осудил политику США по затягиванию ситуации на Украине

Глава МИД Сирии осудил политику США по затягиванию ситуации на Украине - РИА Новости, 27.12.2022

Глава МИД Сирии осудил политику США по затягиванию ситуации на Украине

Глава МИД Сирии Фейсал аль-Мекдад в ходе телефонного разговора с российским министром Сергеем Лавровым осудил политику США и их союзников по затягиванию... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T20:38

2022-12-27T20:38

2022-12-27T20:52

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КАИР, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал аль-Мекдад в ходе телефонного разговора с российским министром Сергеем Лавровым осудил политику США и их союзников по затягиванию ситуации на Украине, сообщает сирийское информационное агентство САНА. Согласно сообщению агентства, в ходе телефонного разговора министры обсудили "двусторонние отношения и пути их укрепления и развития для достижения уровня устремлений народов и руководств обеих стран, а также масштабы вызовов, которые ставят перед миром политика и практика западных стран"."Аль-Мекдад подчеркнул осуждение Сирией западных кампаний, направленных против Российской Федерации, а также попыток подорвать ее национальную безопасность… Также сирийский министр осудил политику США и их союзников по затягиванию конфликта на Украине в своих корыстных интересах", - цитирует госагентство сообщение МИД.МИД РФ сообщил, что стороны также обсудили продвижение политического урегулирования в Сирии."Министры обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на продвижение комплексного политурегулирования в этой стране. Дана высокая оценка итогам 19-й Международной встречи по Сирии в "Астанинском формате", прошедшей 22-23 ноября в Казахстане", - сообщило министерство по итогам встречи.При рассмотрении гуманитарной обстановки в Сирии подчеркнута необходимость международного содействия в интересах скорейшего преодоления последствий многолетнего конфликта. Проведен детальный обмен мнениями о ходе выполнения резолюции 2642 совбеза ООН, предусматривающей поддержку проектов восстановления объектов социально-экономической инфраструктуры Сирии. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной координации по данному вопросу. Кроме того, министры обсудили ряд практических вопросов дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества, добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840896569.html

https://ria.ru/20221225/ssha-1841222760.html

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в мире, сирия, сергей лавров, сша, украина, оон