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Мурашко и Котяков приняли участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 27.12.2022
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Мурашко и Котяков приняли участие в акции "Елка желаний"
Мурашко и Котяков приняли участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 27.12.2022
Мурашко и Котяков приняли участие в акции "Елка желаний"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков приняли участие в акции "Елка желаний" и пообещали исполнить мечты детей, кадры... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:59
2022-12-27T14:46
новый год — 2023
общество
антон котяков
михаил мурашко
россия
новый год
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков приняли участие в акции "Елка желаний" и пообещали исполнить мечты детей, кадры были показаны в эфире канала "Россия 24". Министр труда и социальной защиты снял с елки желание мальчика Александра, который мечтает побывать в парке развлечений "Остров мечты". Котяков отметил, что это замечательная мечта, которая должна исполниться. Глава Минздрава в свою очередь пообещал исполнить желание мальчика, который мечтает о микроскопе. "Дорогой Руслан, мы найдем тебе микроскоп. Но мне кажется, просто подарить микроскоп этого будет недостаточно. Поскольку в медицине микроскопы используются очень активно для диагностики заболеваний и для изучения нормальных клеток организма, поэтому давай мы вместе с подарком организуем тебе еще визит в одну из интересных медицинских лабораторий, чтобы ты мог оценить, посмотреть и, в том числе, может быть, сделать свой выбор в жизни", - сказал Мурашко. Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители новых территорий РФ.
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общество, антон котяков, михаил мурашко, россия, новый год
Новый год — 2023, Общество, Антон Котяков, Михаил Мурашко, Россия, Новый год
11:59 27.12.2022 (обновлено: 14:46 27.12.2022)
 
Мурашко и Котяков приняли участие в акции "Елка желаний"

Мурашко и Котяков пообещали исполнить мечты детей на акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков приняли участие в акции "Елка желаний" и пообещали исполнить мечты детей, кадры были показаны в эфире канала "Россия 24".
Министр труда и социальной защиты снял с елки желание мальчика Александра, который мечтает побывать в парке развлечений "Остров мечты". Котяков отметил, что это замечательная мечта, которая должна исполниться.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Глава Минздрава в свою очередь пообещал исполнить желание мальчика, который мечтает о микроскопе.
"Дорогой Руслан, мы найдем тебе микроскоп. Но мне кажется, просто подарить микроскоп этого будет недостаточно. Поскольку в медицине микроскопы используются очень активно для диагностики заболеваний и для изучения нормальных клеток организма, поэтому давай мы вместе с подарком организуем тебе еще визит в одну из интересных медицинских лабораторий, чтобы ты мог оценить, посмотреть и, в том числе, может быть, сделать свой выбор в жизни", - сказал Мурашко.
Акция "Елка желаний" открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители новых территорий РФ.
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