Рейтинг@Mail.ru
ЦБ назвал перспективы вернуть заблокированные активы крайне низкими - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/aktivy-1841736338.html
ЦБ назвал перспективы вернуть заблокированные активы крайне низкими
ЦБ назвал перспективы вернуть заблокированные активы крайне низкими - РИА Новости, 27.12.2022
ЦБ назвал перспективы вернуть заблокированные активы крайне низкими
Возврат заблокированных за рубежом активов российских банков маловероятен, говорится в докладе ЦБ. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:02
2022-12-27T18:48
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Возврат заблокированных за рубежом активов российских банков маловероятен, говорится в докладе ЦБ. Из-за этого ЦБ предлагает предоставить банкам рассрочку на десять лет (по 31 декабря 2032 года) по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам. При оценке кредитного риска по ним в 2023 году финорганизации смогут не учитывать фактор их блокировки из-за ограничений. "Далее резервы должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки. При этом не допускается распускать резервы, сформированные до 01.02.2022", — указал регулятор.Из-за санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной. В основном это коснулось требований к контрагентам из недружественных стран и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream. У некоторых банков также заблокировали средства в НРД после введения против него санкций. После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221225/razmorozka-1841176724.html
https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
18:02 27.12.2022 (обновлено: 18:48 27.12.2022)
 
ЦБ назвал перспективы вернуть заблокированные активы крайне низкими

ЦБ назвал крайне низкой вероятность возврата заблокированных активов банков

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Возврат заблокированных за рубежом активов российских банков маловероятен, говорится в докладе ЦБ.
"Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", — отметили в регулиторе.
Из-за этого ЦБ предлагает предоставить банкам рассрочку на десять лет (по 31 декабря 2032 года) по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам. При оценке кредитного риска по ним в 2023 году финорганизации смогут не учитывать фактор их блокировки из-за ограничений.
"Далее резервы должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки. При этом не допускается распускать резервы, сформированные до 01.02.2022", — указал регулятор.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 10:07
Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов
Из-за санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной. В основном это коснулось требований к контрагентам из недружественных стран и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream. У некоторых банков также заблокировали средства в НРД после введения против него санкций.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 08:00
Европа продолжает искать способ украсть российские деньги
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала