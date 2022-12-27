18:02 27.12.2022 (обновлено: 18:48 27.12.2022)
ЦБ назвал перспективы вернуть заблокированные активы крайне низкими
ЦБ назвал крайне низкой вероятность возврата заблокированных активов банков
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Возврат заблокированных за рубежом активов российских банков маловероятен, говорится в докладе ЦБ.
"Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", — отметили в регулиторе.
Из-за этого ЦБ предлагает предоставить банкам рассрочку на десять лет (по 31 декабря 2032 года) по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам. При оценке кредитного риска по ним в 2023 году финорганизации смогут не учитывать фактор их блокировки из-за ограничений.
"Далее резервы должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки. При этом не допускается распускать резервы, сформированные до 01.02.2022", — указал регулятор.
Из-за санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной. В основном это коснулось требований к контрагентам из недружественных стран и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream. У некоторых банков также заблокировали средства в НРД после введения против него санкций.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
2 декабря, 08:00Европа продолжает искать способ украсть российские деньги