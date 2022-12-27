https://ria.ru/20221227/aktivy-1841736338.html

ЦБ назвал перспективы вернуть заблокированные активы крайне низкими

ЦБ назвал перспективы вернуть заблокированные активы крайне низкими - РИА Новости, 27.12.2022

ЦБ назвал перспективы вернуть заблокированные активы крайне низкими

Возврат заблокированных за рубежом активов российских банков маловероятен, говорится в докладе ЦБ. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:02

2022-12-27T18:02

2022-12-27T18:48

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Возврат заблокированных за рубежом активов российских банков маловероятен, говорится в докладе ЦБ. Из-за этого ЦБ предлагает предоставить банкам рассрочку на десять лет (по 31 декабря 2032 года) по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам. При оценке кредитного риска по ним в 2023 году финорганизации смогут не учитывать фактор их блокировки из-за ограничений. "Далее резервы должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки. При этом не допускается распускать резервы, сформированные до 01.02.2022", — указал регулятор.Из-за санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной. В основном это коснулось требований к контрагентам из недружественных стран и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream. У некоторых банков также заблокировали средства в НРД после введения против него санкций. После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221225/razmorozka-1841176724.html

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии