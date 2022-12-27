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Бывший президент Афганистана обвинил США в произошедшем в стране

Бывший президент Афганистана обвинил США в произошедшем в стране - РИА Новости, 27.12.2022

Бывший президент Афганистана обвинил США в произошедшем в стране

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что Соединенные Штаты виновны в произошедшем в стране, передает газета Washington Post. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:04

2022-12-27T16:04

2022-12-27T16:06

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что Соединенные Штаты виновны в произошедшем в стране, передает газета Washington Post. Карзай добавил, что именно по этой причине он назвал правительство Талибан* "братьями", хотя, как отмечает газета, талибы всегда считали Карзая врагом. По мнению экс-президента, Афганистан мог бы не распасться, если бы его преемник - Ашраф Гани не уехал из страны. "Государство не распалось бы. Отъезд Гани был крахом всего", - сказал он. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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в мире, хамид карзай, афганистан, оон, сша