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Бывший президент Афганистана обвинил США в произошедшем в стране - РИА Новости, 27.12.2022
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Бывший президент Афганистана обвинил США в произошедшем в стране
Бывший президент Афганистана обвинил США в произошедшем в стране - РИА Новости, 27.12.2022
Бывший президент Афганистана обвинил США в произошедшем в стране
Экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что Соединенные Штаты виновны в произошедшем в стране, передает газета Washington Post. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:04
2022-12-27T16:06
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что Соединенные Штаты виновны в произошедшем в стране, передает газета Washington Post. Карзай добавил, что именно по этой причине он назвал правительство Талибан* "братьями", хотя, как отмечает газета, талибы всегда считали Карзая врагом. По мнению экс-президента, Афганистан мог бы не распасться, если бы его преемник - Ашраф Гани не уехал из страны. "Государство не распалось бы. Отъезд Гани был крахом всего", - сказал он. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, хамид карзай, афганистан, оон, сша
В мире, Хамид Карзай, Афганистан, ООН, США
16:04 27.12.2022 (обновлено: 16:06 27.12.2022)
 
Бывший президент Афганистана обвинил США в произошедшем в стране

Бывший президент Афганистана Карзай обвинил США в произошедшем в стране

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкХамид Карзай
Хамид Карзай - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Хамид Карзай. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что Соединенные Штаты виновны в произошедшем в стране, передает газета Washington Post.
"Война в Афганистане не была нашей войной. Я не был партнером Соединенных Штатов в этой войне против афганских поселков и домов. Я изменился с того момента, как осознал, что война, которая ведется под знаменем победы над терроризмом, на самом деле проводится против афганского народа", - сказал он в интервью газете.
Карзай добавил, что именно по этой причине он назвал правительство Талибан* "братьями", хотя, как отмечает газета, талибы всегда считали Карзая врагом.
По мнению экс-президента, Афганистан мог бы не распасться, если бы его преемник - Ашраф Гани не уехал из страны.
"Государство не распалось бы. Отъезд Гани был крахом всего", - сказал он.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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