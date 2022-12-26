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В Китае пришли в восторг от российского ЗРК
В Китае пришли в восторг от российского ЗРК - РИА Новости, 26.12.2022
В Китае пришли в восторг от российского ЗРК
Китайский портал Sohu назвал российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 самым мощным в мире на сегодняшний день. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:46
2022-12-26T09:46
2022-12-26T12:22
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китай
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
в мире
безопасность
технологии
сша
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Китайский портал Sohu назвал российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 самым мощным в мире на сегодняшний день."После С-400 Россия сразу принялась разрабатывать совершенно новый ЗРК С-500. Его запуск отражает дальновидность решения военных сделать упор на развитие зенитно-ракетных систем", — говорится в статье.Автор материала назвал ЗРК С-500 новым щитом будущей российской воздушно-космической обороны. Это мощный ответ на космическую стратегию Вашингтона.Комплекс может не только перехватывать баллистические ракеты и другие цели, но и представляет угрозу для низкоорбитальных спутников и остальных космических летательных аппаратов, говорится в статье.В новом витке глобального воздушно-космического соперничества США и Россия вновь вышли на передний план, резюмировал автор материала.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, с-500 (зенитный ракетный комплекс), в мире, безопасность, технологии, сша
Россия, Китай, С-500 (зенитный ракетный комплекс), В мире, Безопасность, Технологии, США
09:46 26.12.2022 (обновлено: 12:22 26.12.2022)
В Китае пришли в восторг от российского ЗРК
Sohu: российский С-500 стал самым мощным зенитно-ракетным комплексом в мире
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Китайский портал Sohu
назвал российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 самым мощным в мире на сегодняшний день.
"После С-400 Россия сразу принялась разрабатывать совершенно новый ЗРК С-500. Его запуск отражает дальновидность решения военных сделать упор на развитие зенитно-ракетных систем", — говорится в статье.
Автор материала назвал ЗРК С-500 новым щитом будущей российской воздушно-космической обороны. Это мощный ответ на космическую стратегию Вашингтона.
Комплекс может не только перехватывать баллистические ракеты и другие цели, но и представляет угрозу для низкоорбитальных спутников и остальных космических летательных аппаратов, говорится в статье.
"С-500 должен стать основой российской системы воздушно-космической обороны и возглавить новое поколение зенитно-ракетных комплексов", — пояснил обозреватель.
В новом витке глобального воздушно-космического соперничества США и Россия вновь вышли на передний план, резюмировал автор материала.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>