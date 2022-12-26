https://ria.ru/20221226/zrk-1841288650.html

В Китае пришли в восторг от российского ЗРК

В Китае пришли в восторг от российского ЗРК - РИА Новости, 26.12.2022

В Китае пришли в восторг от российского ЗРК

Китайский портал Sohu назвал российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 самым мощным в мире на сегодняшний день. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:46

2022-12-26T09:46

2022-12-26T12:22

россия

китай

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

в мире

безопасность

технологии

сша

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Китайский портал Sohu назвал российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 самым мощным в мире на сегодняшний день."После С-400 Россия сразу принялась разрабатывать совершенно новый ЗРК С-500. Его запуск отражает дальновидность решения военных сделать упор на развитие зенитно-ракетных систем", — говорится в статье.Автор материала назвал ЗРК С-500 новым щитом будущей российской воздушно-космической обороны. Это мощный ответ на космическую стратегию Вашингтона.Комплекс может не только перехватывать баллистические ракеты и другие цели, но и представляет угрозу для низкоорбитальных спутников и остальных космических летательных аппаратов, говорится в статье.В новом витке глобального воздушно-космического соперничества США и Россия вновь вышли на передний план, резюмировал автор материала.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20180403/1517793558.html

https://ria.ru/20221211/kalashnikov-1837835833.html

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китай

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россия, китай, с-500 (зенитный ракетный комплекс), в мире, безопасность, технологии, сша