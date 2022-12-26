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В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4400 мирных жителей - РИА Новости, 26.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/zhertvy-1841336043.html
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4400 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4400 мирных жителей - РИА Новости, 26.12.2022
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4400 мирных жителей
В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4,4 тысячи гражданских лиц, среди которых 132 ребенка, сообщило в понедельник... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:06
2022-12-26T12:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4,4 тысячи гражданских лиц, среди которых 132 ребенка, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 312 дней эскалации погибли 4400 гражданских лиц, в том числе 132 ребенка", - говорится в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, за этот период пострадали 3956 человек, включая 249 детей. "На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 2311 гражданских лиц, в том числе 157 детей… На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1645 гражданских лиц, в том числе 92 ребенка", - уточняет представительство. За указанный период ведомство зафиксировало 13 927 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 13 596, при этом выпущено более 91 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 149 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 12 281 ракета РСЗО БМ-21 "Град", а также 16 444 снаряда калибром 155 мм.
https://ria.ru/20221226/artemovsk-1841275198.html
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донецкая народная республика, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия
12:06 26.12.2022
 
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4400 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4400 мирных жителей, в том числе 132 ребенка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4,4 тысячи гражданских лиц, среди которых 132 ребенка, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 312 дней эскалации погибли 4400 гражданских лиц, в том числе 132 ребенка", - говорится в Telegram-канале представительства.
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По данным ведомства, за этот период пострадали 3956 человек, включая 249 детей.
"На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 2311 гражданских лиц, в том числе 157 детей… На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1645 гражданских лиц, в том числе 92 ребенка", - уточняет представительство.
За указанный период ведомство зафиксировало 13 927 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 13 596, при этом выпущено более 91 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 149 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 12 281 ракета РСЗО БМ-21 "Град", а также 16 444 снаряда калибром 155 мм.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссия
 
 
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