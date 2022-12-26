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Путин не планирует посещать итоговое заседание правительства - РИА Новости, 26.12.2022
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Путин не планирует посещать итоговое заседание правительства
Путин не планирует посещать итоговое заседание правительства - РИА Новости, 26.12.2022
Путин не планирует посещать итоговое заседание правительства
Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина в этом году, но он постоянно находится в контакте с правительством, возможность... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:14
2022-12-26T14:09
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина в этом году, но он постоянно находится в контакте с правительством, возможность подвести итоги и поздравить их с Новым годом у него есть всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не планирует", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Однако, по его словам, на этой неделе у президента запланирована рабочая поездка в один из российских регионов.Он пояснил, что президенту не обязательно приезжать в дом правительства в конце года, поскольку Путин постоянно находится в контакте с министрами."Путин настолько часто сейчас контактирует с членами правительства и с премьер-министром, что кратко подвести итоги года и поздравить с Новым годом возможность представляется очень часто... Он общается постоянно", - уточнил Песков.
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
12:14 26.12.2022 (обновлено: 14:09 26.12.2022)
 
Путин не планирует посещать итоговое заседание правительства

Песков сообщил, что Путин не планирует посещать итоговое заседание правительства в среду

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина в этом году, но он постоянно находится в контакте с правительством, возможность подвести итоги и поздравить их с Новым годом у него есть всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не планирует", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Однако, по его словам, на этой неделе у президента запланирована рабочая поездка в один из российских регионов.
Он пояснил, что президенту не обязательно приезжать в дом правительства в конце года, поскольку Путин постоянно находится в контакте с министрами.
"Путин настолько часто сейчас контактирует с членами правительства и с премьер-министром, что кратко подвести итоги года и поздравить с Новым годом возможность представляется очень часто... Он общается постоянно", - уточнил Песков.
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