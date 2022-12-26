https://ria.ru/20221226/zasedanie-1841339941.html

Путин не планирует посещать итоговое заседание правительства

Путин не планирует посещать итоговое заседание правительства - РИА Новости, 26.12.2022

Путин не планирует посещать итоговое заседание правительства

Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина в этом году, но он постоянно находится в контакте с правительством, возможность... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:14

2022-12-26T12:14

2022-12-26T14:09

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина в этом году, но он постоянно находится в контакте с правительством, возможность подвести итоги и поздравить их с Новым годом у него есть всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не планирует", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Однако, по его словам, на этой неделе у президента запланирована рабочая поездка в один из российских регионов.Он пояснил, что президенту не обязательно приезжать в дом правительства в конце года, поскольку Путин постоянно находится в контакте с министрами."Путин настолько часто сейчас контактирует с членами правительства и с премьер-министром, что кратко подвести итоги года и поздравить с Новым годом возможность представляется очень часто... Он общается постоянно", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20221225/tsel-1841196661.html

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владимир путин, политика, россия