https://ria.ru/20221226/zamykanie-1841480751.html
При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал
При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал - РИА Новости, 26.12.2022
При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал
Пострадавших при замыкании в ГКБ имени Кончаловского в Зеленограде нет, эвакуация пациентов не понадобилась, сейчас больница работает штатно, сообщили РИА... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:59
2022-12-26T17:59
2022-12-26T18:06
происшествия
зеленоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пострадавших при замыкании в ГКБ имени Кончаловского в Зеленограде нет, эвакуация пациентов не понадобилась, сейчас больница работает штатно, сообщили РИА новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что свыше 100 человек эвакуировались из лечебного корпуса больницы имени Кончаловского в Зеленограде из-за задымления."Информация о возгорании и пожаре в больнице не соответствует действительности. В административной части здания произошло небольшое замыкание в подвальном помещении, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, эвакуация пациентов не понадобилась, в настоящий момент больница работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20221226/pozhar-1841407840.html
зеленоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленоград
17:59 26.12.2022 (обновлено: 18:06 26.12.2022)
При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал
Депздрав: при замыкании в ГКБ в Зеленограде никто не пострадал, больница работает штатно
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пострадавших при замыкании в ГКБ имени Кончаловского в Зеленограде нет, эвакуация пациентов не понадобилась, сейчас больница работает штатно, сообщили РИА новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что свыше 100 человек эвакуировались из лечебного корпуса больницы имени Кончаловского в Зеленограде
из-за задымления.
"Информация о возгорании и пожаре в больнице не соответствует действительности. В административной части здания произошло небольшое замыкание в подвальном помещении, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, эвакуация пациентов не понадобилась, в настоящий момент больница работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.