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При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал - РИА Новости, 26.12.2022
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При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал
При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал - РИА Новости, 26.12.2022
При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал
Пострадавших при замыкании в ГКБ имени Кончаловского в Зеленограде нет, эвакуация пациентов не понадобилась, сейчас больница работает штатно, сообщили РИА... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:59
2022-12-26T18:06
происшествия
зеленоград
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пострадавших при замыкании в ГКБ имени Кончаловского в Зеленограде нет, эвакуация пациентов не понадобилась, сейчас больница работает штатно, сообщили РИА новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что свыше 100 человек эвакуировались из лечебного корпуса больницы имени Кончаловского в Зеленограде из-за задымления."Информация о возгорании и пожаре в больнице не соответствует действительности. В административной части здания произошло небольшое замыкание в подвальном помещении, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, эвакуация пациентов не понадобилась, в настоящий момент больница работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
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происшествия, зеленоград
Происшествия, Зеленоград
17:59 26.12.2022 (обновлено: 18:06 26.12.2022)
 
При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал

Депздрав: при замыкании в ГКБ в Зеленограде никто не пострадал, больница работает штатно

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пострадавших при замыкании в ГКБ имени Кончаловского в Зеленограде нет, эвакуация пациентов не понадобилась, сейчас больница работает штатно, сообщили РИА новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что свыше 100 человек эвакуировались из лечебного корпуса больницы имени Кончаловского в Зеленограде из-за задымления.
"Информация о возгорании и пожаре в больнице не соответствует действительности. В административной части здания произошло небольшое замыкание в подвальном помещении, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, эвакуация пациентов не понадобилась, в настоящий момент больница работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
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