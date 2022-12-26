https://ria.ru/20221226/zamykanie-1841480751.html

При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал

При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал - РИА Новости, 26.12.2022

При замыкании в зеленоградской больнице никто не пострадал

Пострадавших при замыкании в ГКБ имени Кончаловского в Зеленограде нет, эвакуация пациентов не понадобилась, сейчас больница работает штатно, сообщили РИА... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:59

2022-12-26T17:59

2022-12-26T18:06

происшествия

зеленоград

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пострадавших при замыкании в ГКБ имени Кончаловского в Зеленограде нет, эвакуация пациентов не понадобилась, сейчас больница работает штатно, сообщили РИА новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что свыше 100 человек эвакуировались из лечебного корпуса больницы имени Кончаловского в Зеленограде из-за задымления."Информация о возгорании и пожаре в больнице не соответствует действительности. В административной части здания произошло небольшое замыкание в подвальном помещении, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, эвакуация пациентов не понадобилась, в настоящий момент больница работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20221226/pozhar-1841407840.html

зеленоград

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происшествия, зеленоград