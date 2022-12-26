https://ria.ru/20221226/zakharova-1841529366.html

Захарова назвала закон Украины о нацменьшинствах циничным глумлением

Захарова назвала закон Украины о нацменьшинствах циничным глумлением - РИА Новости, 26.12.2022

Захарова назвала закон Украины о нацменьшинствах циничным глумлением

Новый закон Украины о нацменьшинствах является циничным глумлением над их правами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T22:01

2022-12-26T22:01

2022-12-26T22:08

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новый закон Украины о нацменьшинствах является циничным глумлением над их правами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Внимательно изучили принятый 13 декабря Верховной Радой во втором и окончательном чтении закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" и считаем своим долгом привлечь внимание международного сообщества к циничному глумлению украинских законодателей над правами нацменьшинств в нарушение всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций", - заявила Захарова. Она особо выделила положения закона, касающиеся этнических русских или, как они обозначены в тексте – "идентифицирующие свою принадлежность по этническому происхождению с государством, признанным на Украине и/или международными организациями государством-террористом (государством-агрессором)". На время действующего на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены ограничиваются практически все их права и свободы, включая право на мирные собрания, получение финансирования, создание совещательных органов при местных администрациях, участие в международной деятельности. "Именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне. На это, однако, не обращают внимание международные и европейские правозащитные организации, которые закрывают глаза на любые ущемления прав человека, если речь идет об этнических русских. Так проявляется русофобия, о которой мы непрестанно говорим на протяжении длительного времени. К сожалению, ситуация сегодня такова, что бесполезно призывать международные организации делать внушение Киеву и требовать от него выполнения своих правочеловеческих обязательств. Только реализация целей и задач специальной военной операции способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев, восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека", - подчеркнула Захарова. Ранее украинский парламент во втором чтении принял законопроект о национальных меньшинствах, являющийся одним из требований для вступления Украины в Европейский союз.

https://ria.ru/20221221/sistema-1840388731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мария захарова, украина, россия, киев, верховная рада украины