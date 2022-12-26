https://ria.ru/20221226/zabastovka-1841517298.html

Французские врачи начали недельную забастовку

Французские врачи начали недельную забастовку - РИА Новости, 26.12.2022

Французские врачи начали недельную забастовку

Врачи-терапевты, а также врачи других специальностей, ведущие частную практику, объявили с 26 декабря по 2 января забастовку с требованием удвоить оплату приема РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T20:17

2022-12-26T20:17

2022-12-26T20:17

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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Врачи-терапевты, а также врачи других специальностей, ведущие частную практику, объявили с 26 декабря по 2 января забастовку с требованием удвоить оплату приема пациентов, сообщил телеканал BFMTV. "Врачи призывают закрыть свои кабинеты с понедельника с требованием повысить плату за прием с 25 евро до 50 евро, а также улучшить условия их труда", - уточняет СМИ. Это уже второе протестное движение медиков за месяц, до этого по всей стране забастовки врачей прошли в начале декабря. Его организатором выступает ассоциация "Врачи для завтрашнего дня" (Medecins pour demain), созданная в сентябре 2022 года, чтобы привлечь внимание к нехватке врачей в стране и трудным условиям их работы, а также профсоюзы SML, FMF и UFMLS. Врачи жалуются на переполненные больницы на фоне проходящих в стране эпидемий гриппа, коронавируса и бронхиолита. "Есть эпидемии, но есть также и хронические больные. Сегодня мы более не имеем возможности вести наших пациентов, будь то новорожденные или пожилые люди. У нас целые очереди на консультации", - рассказала врач-терапевт Флоранс Лапика. Как отмечает СМИ, эта забастовка будет не такой массовой, как акция 1 и 2 декабря, когда до 30% кабинетов были закрыты, однако специалисты отрасли готовят масштабную национальную акцию, которая состоится 5 января. Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения. Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.

https://ria.ru/20221222/zabastovki-1840682083.html

https://ria.ru/20221208/zabastovka-1837252347.html

https://ria.ru/20221214/zabastovki-1838622180.html

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в мире, франция