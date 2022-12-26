https://ria.ru/20221226/yuan-1841321772.html

Рынок долга России: юань замещающий

Рынок долга России: юань замещающий - РИА Новости, 26.12.2022

Рынок долга России: юань замещающий

Трансформация финансового рынка, новые драйверы, инструменты и точки отсчета – именно так российские регуляторы и участники долгового рынка ответили на тот... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:29

2022-12-26T11:29

2022-12-26T11:29

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

московская биржа

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Трансформация финансового рынка, новые драйверы, инструменты и точки отсчета – именно так российские регуляторы и участники долгового рынка ответили на тот массированный санкционный удар, с которым столкнулась отечественная финансовая система в 2022 году. Инфраструктурные вызовы потребовали от финансовых властей экстренных решений. Но, несмотря на закрытие внешнего рынка и сжатие локального, индустрия не схлопнулась, а адаптировалась к новым условиям: компании научились замещать валютные займы внутри страны и занимать в относительно новой для себя валюте – китайском юане. Повышенная активность эмитентов, которая наблюдается в конце 2022 года, сохранится и в начале следующего года, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. Объем российского рынка облигаций в декабре составил около 37 триллионов рублей, а в 2023 году, по прогнозам Московской биржи, может превысить 40 триллионов рублей. Одним из основных драйверов ранка, безусловно, выступает привлечение средств Минфином РФ. Предельный объем государственных заимствований, предусмотренных законом о бюджете на следующий год, позволяет привлечь около 3,5 триллиона рублей. Однако с учетом новых ограничений на российскую нефть и нефтепродукты дефицит бюджета может оказаться больше ожиданий. "Объемы выпусков ОФЗ, на наш взгляд, будут выше запланированного и составят от 4 до 6 триллионов рублей", - полагает управляющий активами "МКБ Инвестиции" Антон Манаев. "Кроме того, для крупных и средних частных заемщиков уровень ставок 8,75-9,75% при текущей конъюнктуре представляется комфортным. Плановый объем погашений корпоративных заемщиков в 2023 году составляет около 2,4 триллиона рублей, что позволяет предположить рефинансирование в не меньшем объеме", - прогнозирует директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. Заметная особенность российского рынка облигаций в 2022 году - это короткие сроки обращения бумаг. Институциональные инвесторы готовы брать длину, но требуют более высокую премию за риск. Большинство эмитентов предпочитают зафиксировать текущую ставку на небольшой срок, возможно, в расчете на ее дальнейшее снижение. В итоге сложилась картина, при которой на ближнем отрезке кривой привлечением капитала занимаются корпоративные заемщики, а длину привлекает Минфин в формате ОФЗ. Перезапуск рынкаИнфраструктура российского долгового рынка в уходящем году понесла серьезный урон: многие инвесторы потеряли доступ к своим активам, замороженным в иностранных юрисдикциях, а крупнейшие эмитенты лишились возможности проводить платежи по публичным долгам. Разрыв инфраструктурных цепочек, связывавших национальный сегмент рынка с международным, затронул как корпоративных заемщиков, так и Минфин России, довольно активно занимавших на внешних рынках в валюте. В результате российский долговой рынок оказался разделенным на локальный и международный без возможностей для нормальной связи между ними. Но локальный рынок долга восстановился относительно быстро - первые размещения облигаций начались в мае, а уже к концу лета российский рынок облигаций вернул основные показатели как по объемам, так и по ценам, вспоминает Шевеленков. Несмотря на сложность ситуации, облигационный рынок остается по-прежнему важным источником ликвидности для российских экономических агентов. В начале лета эмитенты массово выходили на рынок, причем представители как первого, так и второго эшелона. Однако стоимость привлечения долгового капитала, даже первоклассными заемщиками, в этом году заметно возросла. "Одной из причин является премия за нераскрытие информации, к которому все чаще стали прибегать эмитенты первого эшелона", - объяснил Шевеленков. "Летом острая фаза конфликта отошла для многих экономических агентов на второй план, а их операционные проблемы стали слишком значимыми, чтобы их игнорировать. Это, а также снижение ключевой ставки и стабилизация инфляции, стимулировало эмитентов вернуться к первичным размещениям, благодаря чему рынок перезапустился", - говорит аналитик управления макроэкономического анализа Совкомбанка Арсений Автухов. В конце сентября частичная мобилизация вызвала новый шок на российском рынке, который проявил и долгосрочные последствия текущего кризиса, продолжил Автухов. Произошла переоценка ожиданий ближайших лет. Тем не менее, в конце 2022 года активность эмитентов на долговом рынке выросла: количество и объемы корпоративных первичных размещений превышают значения 2021 года, а Минфину удается собирать рекордные объемы спроса на аукционах ОФЗ. Несмотря на более чем полугодовую паузу в аукционах ОФЗ, министерство за 2022 год разместило гособлигации совокупно на 3,281 триллиона рублей против 2,636 триллиона рублей в 2021 году. Большую часть бумаг Минфин разместил в октябре-декабре - на 3,143 триллиона рублей преимущественно за счет предложения бумаг с переменным купонным доходом, которые активно покупали российские банки. В ноябре министерство провело рекордные размещения ОФЗ за всю историю отечественного рынка гособлигаций, продав за один день бумаг на 823 миллиарда рублей. Замещение долгаВведенные ограничения лишили российских эмитентов возможности не только выпускать новые бумаги в долларах и евро на международном рынке, но и обслуживать имеющиеся. Отказ зарубежных контрагентов проводить платежи в иностранной валюте вынудил Россию искать альтернативные механизмы выплат. Одним из них стал переход на расчеты по валютным обязательствам в рублях. Ряд компаний договариваются с кредиторами на изменение условий обслуживания еврооблигаций и переходят на прямые выплаты локальным инвесторам в рублях, реализуя сценарий раздельных выплат российским и зарубежным держателям евробондов. Другие используют новый механизм, который появился как ответ на инфраструктурные вызовы: российские заемщики получили право выпускать так называемые замещающие облигации. Это локальные валютные бумаги, которые выпускаются взамен ранее размещенных евробондов с соответствующими параметрами, но расчеты по ним проводятся в рублях. По состоянию на начало декабря 2022 года размещены замещающие выпуски шести эмитентов на сумму более 450 миллиардов рублей. "Мы наблюдаем возможности размещений в 2023 году примерно 1 триллиона рублей замещающих облигаций, которые наполовину уже сейчас обеспечиваются спросом физических лиц", - прогнозирует генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Замещающие облигации помогают инвесторам-резидентам получать свои платежи, а эмитентам - исполнять обязательства, говорит Манаев из "МКБ Инвестиции". "Это визитная карточка эмитента. Если эмитент добровольно замещает свои выпуски, он настроен самым ответственным способом по отношению к российскому инвестору. Эмитент берет на себя достаточно сложную работу, разделяя свои обязательства для внешних и внутренних держателей. По итогу внутренним инвесторам проще получать свои выплаты внутри НРД, вернув вложения из западных депозитариев", - заявил он. "И прямые платежи, и выпуск замещающих облигаций являются равноценными способами исполнения обязательств российскими заемщиками", - полагают в Газпромбанке. Там отмечают, что замещающие облигации привлекательны для приобретения на вторичном рынке, в том числе и для розничных инвесторов, за счет доступности (минимальный лот составляет 1 тысячу долларов), отсутствия валютных рисков (расчеты проводятся в рублях), прозрачности торгов и привлекательной доходности в условиях ограниченного предложения валютных инструментов. Здесь возможны вложения с привязкой к курсу доллара, евро, швейцарскому франку, при этом инфраструктурный риск владения нивелируется, добавляет Манаев. Донастройка регулирования этого инструмента продолжается: планируется, что российские компании получат возможность выпускать бессрочные замещающие облигации. На обмен своих евробондов на облигации в рублях смотрит и Минфин России – такая опция заложена в бюджет на 2023 год. Министерство уже ведет переговоры с участниками рынка относительно формата и условий такого обмена. Юань — новый доллар Уходящий год стал точкой отсчета для нового сегмента долгового рынка - облигаций российских компаний, номинированных в китайских юанях. Причиной резкого взлета подобных размещений стало быстрое формирование юаневых остатков у физических и юридических лиц на фоне ограничений на оборот доллара и евро, а также роста объемов расчетов в юанях, говорит Шевеленков. По его словам, с августа на Московской бирже было размещено 12 выпусков восьми эмитентов общим объемом около 40 миллиардов юаней, что составило 23% от общего объема размещений корпоративных облигаций в августе-ноябре 2022 года. Доля физлиц во вторичных торгах составила 24%. Первые выпуски российских юаневых облигаций проходили при заметном участии розничных инвесторов, однако потом стали появляться замещающие облигации с более привлекательными ставками, поэтому часть спроса ушла и перекинулась на внутренние долларовые бумаги. Тем не менее, приток валютной выручки в юанях будет продолжаться, избыточная юаневая ликвидность будет позволять проводить новые размещения, поэтому спрос со стороны инвесторов сохранится, считают эксперты. "Сейчас небольшой выбор инструментов привлечения финансирования в иностранной валюте как для казначейств, так и для инвесторов, поэтому подобные выпуски облигаций в юанях будут появляться и дальше. Основными эмитентами здесь будут выступать экспортеры, продукция которых востребована в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ждем пробные юаневые займы от Минфина и структур "Газпрома", - говорит Манаев. "Высокая активность замещений сохранится в 2023 году, новые эмитенты продолжат выходить на рынки локальных валютных публичных заимствований, в частности на рынок юаневых заимствований. Мы ожидаем рост совокупных объемов в обращении этих классов активов. Сейчас такие источники финансирования гораздо доступнее иностранных рынков дружественных стран, поэтому пока они кажутся нам приоритетными, и какой-либо системной активности по размещению еврооблигаций российских корпораций в дружественных юрисдикциях мы не ожидаем", - продолжает Автухов. О каком-либо качественном сближении финансовых рынков России и дружественных стран говорить пока не приходится из-за опасений вторичных санкций, но, безусловно, работа в этом направлении ведется, говорят в Газпромбанке. "Все зависит от того, как в дальнейшем будет развиваться финансовый инструментарий и правовое регулирование азиатских и других рынков. Пока для выхода на азиатские рынки необходимо решать большое количество вопросов", - считает Манаев.

https://ria.ru/20221215/yuan-1838971259.html

https://ria.ru/20221208/obligatsii-1837302019.html

https://ria.ru/20221118/vklady-1832490566.html

https://ria.ru/20221220/valyuta-1839877753.html

https://ria.ru/20221026/yuani-1826884696.html

https://ria.ru/20220922/dolya-1818714438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа