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Главврача вологодского онкодиспансера заподозрили в получении взятки

Главврача вологодского онкодиспансера заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 26.12.2022

Главврача вологодского онкодиспансера заподозрили в получении взятки

Главный врач областного онкологического диспансера в Вологде арестован по подозрению в получении взятки более чем на 1 миллион рублей за содействие в поставках... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:34

2022-12-26T13:34

2022-12-26T13:34

происшествия

вологда

вологодская область

россия

взятка

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Главный врач областного онкологического диспансера в Вологде арестован по подозрению в получении взятки более чем на 1 миллион рублей за содействие в поставках медоборудования коммерческой структурой, сообщило СУСК РФ по Вологодской области. "По версии следствия… 22 декабря 2022 года главный врач лечебного учреждения областного центра, находясь в одном из городских кафе, лично получил от представителя коммерческой организации денежные средства в сумме, превысившей 1 миллион рублей, а также иное имущество, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей за последующее исполнение контрактов на поставку медицинского оборудования", - информирует региональное следственное ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Уголовное дело в отношении врача возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. Как информирует СУСК по Вологодской области, подозреваемый арестован. По уголовному делу проведены обыски и осмотры, изъята служебная документация. В настоящее время продолжаются допросы лиц, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для расследования.

https://ria.ru/20221223/koloniya-1840889858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, вологда, вологодская область, россия, взятка, следственный комитет россии (ск рф)