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Главврача вологодского онкодиспансера заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 26.12.2022
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Главврача вологодского онкодиспансера заподозрили в получении взятки
Главврача вологодского онкодиспансера заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 26.12.2022
Главврача вологодского онкодиспансера заподозрили в получении взятки
Главный врач областного онкологического диспансера в Вологде арестован по подозрению в получении взятки более чем на 1 миллион рублей за содействие в поставках... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:34
2022-12-26T13:34
происшествия
вологда
вологодская область
россия
взятка
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Главный врач областного онкологического диспансера в Вологде арестован по подозрению в получении взятки более чем на 1 миллион рублей за содействие в поставках медоборудования коммерческой структурой, сообщило СУСК РФ по Вологодской области. "По версии следствия… 22 декабря 2022 года главный врач лечебного учреждения областного центра, находясь в одном из городских кафе, лично получил от представителя коммерческой организации денежные средства в сумме, превысившей 1 миллион рублей, а также иное имущество, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей за последующее исполнение контрактов на поставку медицинского оборудования", - информирует региональное следственное ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Уголовное дело в отношении врача возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. Как информирует СУСК по Вологодской области, подозреваемый арестован. По уголовному делу проведены обыски и осмотры, изъята служебная документация. В настоящее время продолжаются допросы лиц, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для расследования.
https://ria.ru/20221223/koloniya-1840889858.html
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происшествия, вологда, вологодская область, россия, взятка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Вологда, Вологодская область, Россия, Взятка, Следственный комитет России (СК РФ)
13:34 26.12.2022
 
Главврача вологодского онкодиспансера заподозрили в получении взятки

Главврача вологодского онкодиспансера арестовали по подозрению во взятке на миллион рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Главный врач областного онкологического диспансера в Вологде арестован по подозрению в получении взятки более чем на 1 миллион рублей за содействие в поставках медоборудования коммерческой структурой, сообщило СУСК РФ по Вологодской области.
"По версии следствия… 22 декабря 2022 года главный врач лечебного учреждения областного центра, находясь в одном из городских кафе, лично получил от представителя коммерческой организации денежные средства в сумме, превысившей 1 миллион рублей, а также иное имущество, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей за последующее исполнение контрактов на поставку медицинского оборудования", - информирует региональное следственное ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Уголовное дело в отношении врача возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. Как информирует СУСК по Вологодской области, подозреваемый арестован.
По уголовному делу проведены обыски и осмотры, изъята служебная документация. В настоящее время продолжаются допросы лиц, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для расследования.
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