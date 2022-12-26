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Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/voennye-1841389542.html
Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области
Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 26.12.2022
Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 50 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:43
2022-12-26T13:46
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 50 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем российской артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Макеевка и Невское (ЛНР), а также Терны и Торское (ДНР). Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожена украинские диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет."Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в ведомстве.
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харьковская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
13:43 26.12.2022 (обновлено: 13:46 26.12.2022)
 
Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области

Минобороны: российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 50 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем российской артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Макеевка и Невское (ЛНР), а также Терны и Торское (ДНР). Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожена украинские диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет.
"Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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