https://ria.ru/20221226/voennye-1841389542.html

Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области

Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 26.12.2022

Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 50 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:43

2022-12-26T13:43

2022-12-26T13:46

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 50 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем российской артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Макеевка и Невское (ЛНР), а также Терны и Торское (ДНР). Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожена украинские диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет."Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221226/bespilotnik-1841275336.html

харьковская область

луганская народная республика

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Влада Копылова

харьковская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика