https://ria.ru/20221226/voennye-1841389542.html
Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области
Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области - РИА Новости, 26.12.2022
Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 50 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:43
2022-12-26T13:43
2022-12-26T13:46
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 50 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем российской артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Макеевка и Невское (ЛНР), а также Терны и Торское (ДНР). Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожена украинские диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет."Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221226/bespilotnik-1841275336.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
13:43 26.12.2022 (обновлено: 13:46 26.12.2022)
Российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области
Минобороны: российские войска уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области