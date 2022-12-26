https://ria.ru/20221226/vkontakte-1841331374.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, болели ли они гриппом с начала осени

Пользователи ВКонтакте рассказали, болели ли они гриппом с начала осени - РИА Новости, 26.12.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, болели ли они гриппом с начала осени

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:58

2022-12-26T11:58

2022-12-26T11:58

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, болели ли они гриппом с начала осени.Варианты ответа были: прививался и не болел; прививался, но заболел; не прививался и заболел; не прививался и не болел.В итоге большинство подписчиков ответили, что они не делали прививку от гриппа и не болели им. Так проголосовали 58% пользователей. Около 26% подписчиков не прививались, но все-таки заболели. Прививались от гриппа и не болели — 8% пользователей. И всего 6% проголосовавших ответили, что сделали прививку и в итоге заболели.В комментариях пользователи отметили, что у непривитых людей, заболевших гриппом, могут быть серьезные осложнения. Когда у привитых, по их словам, болезнь протекает намного легче.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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