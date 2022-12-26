https://ria.ru/20221226/velikobritaniya-1841230036.html

Киеву удалось расколоть США и Великобританию

Киеву удалось расколоть США и Великобританию - РИА Новости, 26.12.2022

Киеву удалось расколоть США и Великобританию

Сепаратистский анклав претендует на то, чтобы стать хабом для контрабанды и серой экономической зоной. Анклав был расположен на территории древнего независимого РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:00

2022-12-26T08:00

2022-12-26T09:49

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Сепаратистский анклав претендует на то, чтобы стать хабом для контрабанды и серой экономической зоной. Анклав был расположен на территории древнего независимого государства, которое в последние столетия изнывало под бременем оккупации своего агрессивного соседа. В какой-то момент сосед ввел на территорию анклава войска и бодренько присоединил его к себе. А сегодня в свару между соседями вмешался аж сам президент США. Что-то во всем этом слышится родное, не правда ли?Нет, независимое государство — это не Украина, а Ирландия, действительно старейшая, уникальная цивилизация Европы. Анклав — Северная Ирландия. А опасный сосед — Великобритания, которая столетиями геноцидила население Ирландии, изводя его массовым террором, репрессиями и голодом.Западным СМИ стало известно, что президент США Джо Байден может отказаться от государственного визита в Лондон, если Британия не урегулирует с Евросоюзом все вопросы Североирландского протокола. И это в тот момент, когда все союзники США должны, по идее, неутомимо демонстрировать свое единство. Отчего вдруг возник конфликт между двумя странами, сплетающимися в своих интригах так тесно, что весь мир для простоты называет их вместе англосаксами?Вопрос о Северной Ирландии был одним из самых сложных во время переговоров Лондона и Брюсселя по Brexit. Дело в том, что Ирландия как была в ЕС, так и остается. А Северная Ирландия вместе с Британией из Евросоюза выходит, однако остается в Таможенном союзе ЕС. Однако таможни и вообще границы между Ирландией и Северной Ирландией — то есть между Ирландией и Соединенным Королевством — де-факто нету.Если же на ней ужесточить контроль, это чрезвычайно не понравится тем ирландцам, которые считают Северную Ирландию незаконно оккупированной англичанами. Да и в целом это создаст массу неудобств жителям Ольстера.Можно было бы ужесточить контроль за морской границей — территорией между Северной Ирландией и островом Британия. Но тут уже восстает английская национальная гордость. С какой стати граждане Великобритании, переезжая из одного региона своей страны в другой, должны предъявлять паспорта и заполнять таможенные декларации?Споры насчет статуса Северной Ирландии в конфигурации после Brexit шли буквально годами. Только в 2021 году Лондону и Брюсселю удалось родить всех устраивавшие формулировки. Согласно Североирландскому протоколу, Британия обязалась ужесточить таможенный контроль на морской границе, чтобы в Ирландию — то есть в ЕС — не попадала английская контрабанда.Однако весной этого года произошли два важных события. Седьмого мая на выборах в Северной Ирландии впервые победила легендарная партия "Шинн Фейн", которая вообще не признает суверенитета Британии над регионом и на 2025 год планирует референдум о выходе из Соединенного Королевства.А 13 июня наша добрая знакомая Лиз Трасс (тогда она еще была министром иностранных дел) внесла законопроект по изменению Североирландского протокола.Британия запланировала для своих товаров создание "зеленого канала" (типа зеленого коридора) на морской границе с Северной Ирландией и отказ от арбитража Европейского суда как единственной верховной инстанции в спорах. Это было откровенно волюнтаристское, одностороннее решение. Если джентльмен проигрывает по правилам, он меняет правила. Сколько мы уже такого видели!Все лето представители старой Европы на все корки ругали Туманный Альбион за коварство, грозили торговой войной. И их вполне можно понять. Северная Ирландия может превратиться во второй Гибралтар — Мекку перекупщиков Европы, которые скупают там контрабанду со всего мира по бросовым ценам, а потом втридорога перепродают ее в люксовых парижских и миланских бутиках.Это такой известный английский бизнес, почтенная традиция промышлять контрабандой на материке, ведущая свое начало еще, наверное, с сэра Уолтера Рэли — друга Шекспира и придворного пирата королевы Елизаветы I.Европейцам британские офшоры и серые экономические зоны на территории ЕС крайне невыгодны. Однако сколько шума они ни поднимали, сделать реально ничего не могли.И вот тут-то на защиту европейских интересов внезапно выдвинулся Большой Брат в лице Джо Байдена. Американцы пригрозили отменой государственного визита в Лондон.Британцы, в свою очередь, вскипели. Нет, разумеется, не в официальных СМИ — там на тему англо-американских конфликтов наложено табу. Но в соцсетях полыхает по-взрослому. "Джо Байден нападает на нас, на британский народ, только потому, что мы хотим независимости и самостоятельности. <…> Хватит уже лезть в наши дела, — негодует известный политблогер. — Мы должны сами отменить его государственный визит. Давайте не приглашать его на коронацию Карла III".В мире так привыкли, что Байден все время борется за права ЛГБТ и однополые браки, что подзабыли о его этническом происхождении. Но в глазах коренных англичан он по-прежнему ирландец, католик, а значит, "враг" и играет на стороне "врага". По этим ребятам деколонизация плачет, конечно.Реальные причины обострения на англосаксонском фронте находятся на самом деле не столько в Ирландии, сколько на Украине. В США все громче голоса, требующие подморозить конфликт хотя бы до весны. Для Британии же спекуляция на украинском кризисе стала последним средством выживания.Если Лондон создаст нечто вроде своего протектората в Восточной Европе — на Украине, в Польше, Молдавии, Румынии, то у Британии появится некая опора в новом, послевоенном мире. Если Россия сохранит там свои позиции и вышибет англичан с континента, то острову останется только холодать и голодать, погружаясь в свою, отнюдь не блестящую, изоляцию. Заодно поражение на украинском фронте грозит Лондону отделением Северной Ирландии, Шотландии и, может быть, даже Уэльса.Поэтому мы видим, как британское руководство, отрывая от своего населения последнее, вваливает в Украину огромные деньги, тренирует вэсэушников, поставляет Киеву оружие. И неустанно разжигает конфликт, невзирая на замечания из Вашингтона. Это же милое дело — втравить в мировое противостояние США и Россию, а самим, оставаясь в стороне, снимать сливки.Вашингтону, в свою очередь, не очень нравятся такие манипуляции со стороны британских партнеров. Да и насколько радует американцев перспектива возрождения Британской империи хотя бы на минималках — после того, как сами же американцы усердно ее разрушали в XX веке?Кроме того, есть еще вопрос Зеленского. Демпартия США только что продемонстрировала, что будет поддерживать его до конца (правда, неизвестно, чей это будет конец). Нэнси Пелоси поцеловала ему руку. Ну, казалось бы, вопрос закрыт.Однако у Лондона совсем другие планы на этот счет. Британский журнал The Economist, контролирующийся местным филиалом Ротшильдов, опубликовал на днях два больших интервью украинских военачальников — главкома Валерия Залужного и генерала Александра Сырского.Залужного давно уже двигают в иконы стиля, Сырский в этом амплуа выступает впервые. Выглядит этот материал как откровенный кастинг: Сырского — на роль главкома, а Залужного — на роль Зеленского. Потому что для мобилизации несчастных украинских масс суровая фигура Залужного подходит больше, чем маленькая и уже отыгранная Лондоном фигурка Зеленского.Ну и самый очевидный вопрос, раскалывающий злейших партнеров — Британию и США — сегодня: "За чей счет весь этот банкет?" Да, массам удается продавать надежду, что за все заплатит Россия. Но элиты-то видят, что пока за все, происходящее на Украине, расплачивается население западных стран.Причем чемпионы по падению уровня жизни — это как раз британцы. Если США, растрачивая свои запасы в газохранилищах, пока еще контролируют стоимость бензина и, соответственно, рост цен на все, то Британия обеднела стремительно. Масштаба ее экономики не хватило, чтобы выдержать все эти санкции, милитаризацию промышленности, резко возросшие военные расходы и прочие придумки вашингтонских стратегов."Великобритания — бедная страна, которая только притворяется богатой", — печалится интеллектуальная The Telegraph, предсказывая, что таким темпом страна скоро опустится по ВВП на душу населения на уровень Миссисипи — беднейшего штата США, а потом вообще "будет как в Польше".При этом американские корпорации успешно наживаются на Великобритании. Они владеют супермаркетами и бензозаправками, энергетическими компаниями и интернет-магазинами, прекрасно обчищают карманы британцев, да еще и навязывают им из каждого утюга "борьбу с глобальным потеплением". А рядовые британцы живут гораздо хуже рядовых американцев. Это тоже не способствует взаимной любви.Мы так привыкли рассматривать Британию и США в тандеме, что зачастую упускаем ту сильнейшую неприязнь, которая существует у рядовых жителей Уэльса, Англии, Шотландии по отношению к американцам. Лучше всего ее описала классик британской литературы Дафна дю Морье в романе 1972 года "Правь, Британия!". По сюжету, США вводят на остров оккупационные войска, продажное местное правительство сдает им суверенитет Британии, но рядовые жители Уэльса идут в партизаны и начинают вооруженную борьбу против американских оккупантов.Сами американцы к бывшей метрополии тоже не испытывают теплых чувств, справедливо подозревая Лондон в интригах, манипуляциях и склонности втравливать США в невыгодные им войны по всему миру.Занятно, что сегодня эту застарелую ненависть разбудил именно украинский конфликт, который, по идее, должен был сплотить США и Британию. Ну а поводом к переводу противостояния Штатов и Британии в публичное поле стала Северная Ирландия — вечнозеленый очаг проблем в Европе.

https://ria.ru/20221215/britaniya-1838711354.html

https://ria.ru/20220922/bayden-1818709899.html

https://ria.ru/20221006/koronatsiya-1821858848.html

https://ria.ru/20221212/irlandiya-1837944313.html

https://ria.ru/20221106/krakh-1829385888.html

сша

северная ирландия

лондон

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авторы, в мире, джо байден, валерий залужный, лиз трасс, сша, северная ирландия, лондон, евросоюз, шинн фейн, европейский суд