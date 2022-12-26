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Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок - РИА Новости, 26.12.2022
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Культура
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Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок
Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок - РИА Новости, 26.12.2022
Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок
Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок в пещере Кунальда на равнине Налларбор в Южной Австралии, пишет The Guardian. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:10
2022-12-26T14:10
культура
новости культуры
археология
австралия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок в пещере Кунальда на равнине Налларбор в Южной Австралии, пишет The Guardian. Чтобы пробраться к месту они сделали подкоп возле железных ворот, которыми огражден памятник. Они начертили на одной из стен надпись "Не смотрите сейчас, но это пещера смерти". "Вандалы нанесли огромный ущерб. Произведение искусства не подлежит восстановлению. Поверхность пещеры очень мягкая. Невозможно удалить граффити и не разрушить, находящийся под ним рисунок", — заявила археолог Керин Уолш. Она рассказала, что произведение было очень важным для народа мирнинг, представители которого посещают пещеру уже более 30тысяч лет.Вандалы проникали на эту территорию и ранее. Они писали имена и указывали различные даты.
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новости культуры, археология, австралия
Культура, Новости культуры, Археология, Австралия
14:10 26.12.2022
 
Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок

Вандалы начертили надпись и разрушили 30000-летний наскальный рисунок в Южной Австралии

© Фото : Mirning cultural groupСвященные наскальные рисунки аборигенов в пещере Кунальда в Южной Австралии были уничтожены вандалами
Священные наскальные рисунки аборигенов в пещере Кунальда в Южной Австралии были уничтожены вандалами - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : Mirning cultural group
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок в пещере Кунальда на равнине Налларбор в Южной Австралии, пишет The Guardian.
Чтобы пробраться к месту они сделали подкоп возле железных ворот, которыми огражден памятник. Они начертили на одной из стен надпись "Не смотрите сейчас, но это пещера смерти".
"Вандалы нанесли огромный ущерб. Произведение искусства не подлежит восстановлению. Поверхность пещеры очень мягкая. Невозможно удалить граффити и не разрушить, находящийся под ним рисунок", — заявила археолог Керин Уолш.
Она рассказала, что произведение было очень важным для народа мирнинг, представители которого посещают пещеру уже более 30тысяч лет.
Вандалы проникали на эту территорию и ранее. Они писали имена и указывали различные даты.
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