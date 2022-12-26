https://ria.ru/20221226/vandaly-1841369834.html
Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок
Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок - РИА Новости, 26.12.2022
Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок
Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок в пещере Кунальда на равнине Налларбор в Южной Австралии, пишет The Guardian. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:10
2022-12-26T14:10
2022-12-26T14:10
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок в пещере Кунальда на равнине Налларбор в Южной Австралии, пишет The Guardian. Чтобы пробраться к месту они сделали подкоп возле железных ворот, которыми огражден памятник. Они начертили на одной из стен надпись "Не смотрите сейчас, но это пещера смерти". "Вандалы нанесли огромный ущерб. Произведение искусства не подлежит восстановлению. Поверхность пещеры очень мягкая. Невозможно удалить граффити и не разрушить, находящийся под ним рисунок", — заявила археолог Керин Уолш. Она рассказала, что произведение было очень важным для народа мирнинг, представители которого посещают пещеру уже более 30тысяч лет.Вандалы проникали на эту территорию и ранее. Они писали имена и указывали различные даты.
https://ria.ru/20221223/mayya-1840785294.html
австралия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, австралия
Культура, Новости культуры, Археология, Австралия
Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок
Вандалы начертили надпись и разрушили 30000-летний наскальный рисунок в Южной Австралии
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Вандалы разрушили 30000-летний наскальный рисунок в пещере Кунальда на равнине Налларбор в Южной Австралии, пишет
The Guardian.
Чтобы пробраться к месту они сделали подкоп возле железных ворот, которыми огражден памятник. Они начертили на одной из стен надпись "Не смотрите сейчас, но это пещера смерти".
"Вандалы нанесли огромный ущерб. Произведение искусства не подлежит восстановлению. Поверхность пещеры очень мягкая. Невозможно удалить граффити и не разрушить, находящийся под ним рисунок", — заявила археолог Керин Уолш.
Она рассказала, что произведение было очень важным для народа мирнинг, представители которого посещают пещеру уже более 30тысяч лет.
Вандалы проникали на эту территорию и ранее. Они писали имена и указывали различные даты.