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"Роскосмос": утечка на "Союзе МС-22" не влияет на работы в открытом космосе
"Роскосмос": утечка на "Союзе МС-22" не влияет на работы в открытом космосе - РИА Новости, 26.12.2022
"Роскосмос": утечка на "Союзе МС-22" не влияет на работы в открытом космосе
Выброс хладагента из разгерметизированной системы охлаждения корабля "Союз МС-22" не влияет на безопасность работы в открытом космосе, отмененный из-за... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:34
2022-12-26T18:34
2022-12-26T18:34
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
сергей крикалев
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Выброс хладагента из разгерметизированной системы охлаждения корабля "Союз МС-22" не влияет на безопасность работы в открытом космосе, отмененный из-за нештатной ситуации выход российских космонавтов планируется на новую дату, заявил в понедельник исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев. Он добавил, что сейчас пребывание экипажа на станции организовано "нормальным, штатным образом". Кроме того, корабль не используется во время выходов в открытый космос даже в качестве подстраховки. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за нее был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они должны были перенести с модуля "Рассвет" на новый модуль "Наука" радиатор для проведения в будущем экспериментов. Причиной разгерметизации может быть попадание микрометеорита или космического мусора. Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22". Температура в корабле повышалась, но затем ее удалось стабилизировать, опасности для экипажа нет. Резервный корабль "Союз МС-23" сейчас находится на Байконуре и может быть готов к полету к 19 февраля, то есть раньше 16 марта, когда он по плану должен отправиться к МКС. В то же время в госкорпорации надеются, что его задействовать не придется, а экипаж "Союза МС-22" штатно вернется на Землю на своем корабле во второй половине марта.
https://ria.ru/20221221/mks-1840177289.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), сергей крикалев
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Сергей Крикалев
"Роскосмос": утечка на "Союзе МС-22" не влияет на работы в открытом космосе
"Роскосмос": утечка на "Союзе МС-22" не повлияет на безопасность работ в открытом космосе
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Выброс хладагента из разгерметизированной системы охлаждения корабля "Союз МС-22" не влияет на безопасность работы в открытом космосе, отмененный из-за нештатной ситуации выход российских космонавтов планируется на новую дату, заявил в понедельник исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Уже сейчас анализ показал, что этот пролив компонента на безопасность работ не влияет. Поэтому планирование работ по выходам будет продолжено. Они будут перепланированы в зависимости от Солнца, от сеансов связи, ну и так далее, как обычно мы это делаем", - сказал Крикалев в видеоролике, распространенном пресс-службой "Роскосмоса".
Он добавил, что сейчас пребывание экипажа на станции организовано "нормальным, штатным образом". Кроме того, корабль не используется во время выходов в открытый космос даже в качестве подстраховки.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за нее был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они должны были перенести с модуля "Рассвет" на новый модуль "Наука" радиатор для проведения в будущем экспериментов. Причиной разгерметизации может быть попадание микрометеорита или космического мусора.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22". Температура в корабле повышалась, но затем ее удалось стабилизировать, опасности для экипажа нет.
Резервный корабль "Союз МС-23" сейчас находится на Байконуре
и может быть готов к полету к 19 февраля, то есть раньше 16 марта, когда он по плану должен отправиться
к МКС. В то же время в госкорпорации надеются, что его задействовать не придется, а экипаж "Союза МС-22" штатно вернется на Землю
на своем корабле во второй половине марта.