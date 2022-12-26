https://ria.ru/20221226/utechka-1841491530.html

"Роскосмос": утечка на "Союзе МС-22" не влияет на работы в открытом космосе

"Роскосмос": утечка на "Союзе МС-22" не влияет на работы в открытом космосе - РИА Новости, 26.12.2022

"Роскосмос": утечка на "Союзе МС-22" не влияет на работы в открытом космосе

Выброс хладагента из разгерметизированной системы охлаждения корабля "Союз МС-22" не влияет на безопасность работы в открытом космосе, отмененный из-за... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:34

2022-12-26T18:34

2022-12-26T18:34

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

сергей крикалев

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Выброс хладагента из разгерметизированной системы охлаждения корабля "Союз МС-22" не влияет на безопасность работы в открытом космосе, отмененный из-за нештатной ситуации выход российских космонавтов планируется на новую дату, заявил в понедельник исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев. Он добавил, что сейчас пребывание экипажа на станции организовано "нормальным, штатным образом". Кроме того, корабль не используется во время выходов в открытый космос даже в качестве подстраховки. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за нее был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они должны были перенести с модуля "Рассвет" на новый модуль "Наука" радиатор для проведения в будущем экспериментов. Причиной разгерметизации может быть попадание микрометеорита или космического мусора. Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22". Температура в корабле повышалась, но затем ее удалось стабилизировать, опасности для экипажа нет. Резервный корабль "Союз МС-23" сейчас находится на Байконуре и может быть готов к полету к 19 февраля, то есть раньше 16 марта, когда он по плану должен отправиться к МКС. В то же время в госкорпорации надеются, что его задействовать не придется, а экипаж "Союза МС-22" штатно вернется на Землю на своем корабле во второй половине марта.

https://ria.ru/20221221/mks-1840177289.html

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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), сергей крикалев