https://ria.ru/20221226/uliki-1841442639.html

Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках"

Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.12.2022

Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках"

У шведских следователей нет никаких конкретных улик по делу о ЧП на "Северных потоках", заявил глава подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:12

2022-12-26T16:12

2022-12-26T17:14

в мире

швеция

северный поток

северный поток — 2

россия

газпром

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_14b4d1611dd74a090e6849efdeb3a499.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. У шведских следователей нет никаких конкретных улик по делу о ЧП на "Северных потоках", заявил глава подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг в интервью The New York Times.Так он прокомментировал решение правительства в Стокгольме держать детали расследования в секрете.Отказ властей Швеции делиться деталями с западными союзниками породил слухи о том, что следователи, возможно, уже раскрыли дело, но хранят молчание, исходя из стратегических интересов.Как написала на минувшей неделе газета The Washington Post, некоторые западные чиновники в частном порядке признают, что Москва непричастна к ЧП на "Северных потоках".Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2".Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленной диверсии.Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.Владимир Путин заявил, что взрывы на газопроводах — это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221222/potok-1840675143.html

https://ria.ru/20221221/gazoprovody-1840220190.html

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, северный поток, северный поток — 2, россия, газпром, авария на "северных потоках"