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Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках"
Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.12.2022
Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках"
У шведских следователей нет никаких конкретных улик по делу о ЧП на "Северных потоках", заявил глава подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:12
2022-12-26T16:12
2022-12-26T17:14
в мире
швеция
северный поток
северный поток — 2
россия
газпром
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. У шведских следователей нет никаких конкретных улик по делу о ЧП на "Северных потоках", заявил глава подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг в интервью The New York Times.Так он прокомментировал решение правительства в Стокгольме держать детали расследования в секрете.Отказ властей Швеции делиться деталями с западными союзниками породил слухи о том, что следователи, возможно, уже раскрыли дело, но хранят молчание, исходя из стратегических интересов.Как написала на минувшей неделе газета The Washington Post, некоторые западные чиновники в частном порядке признают, что Москва непричастна к ЧП на "Северных потоках".Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2".Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленной диверсии.Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.Владимир Путин заявил, что взрывы на газопроводах — это очевидный теракт.
https://ria.ru/20221222/potok-1840675143.html
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в мире, швеция, северный поток, северный поток — 2, россия, газпром, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Северный поток, Северный поток — 2, Россия, Газпром, Авария на "Северных потоках"
16:12 26.12.2022 (обновлено: 17:14 26.12.2022)
Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках"
В контрразведке Швеции заявили об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках"