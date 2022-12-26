Рейтинг@Mail.ru
Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/uliki-1841442639.html
Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках"
Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.12.2022
Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках"
У шведских следователей нет никаких конкретных улик по делу о ЧП на "Северных потоках", заявил глава подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:12
2022-12-26T17:14
в мире
швеция
северный поток
северный поток — 2
россия
газпром
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_14b4d1611dd74a090e6849efdeb3a499.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. У шведских следователей нет никаких конкретных улик по делу о ЧП на "Северных потоках", заявил глава подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг в интервью The New York Times.Так он прокомментировал решение правительства в Стокгольме держать детали расследования в секрете.Отказ властей Швеции делиться деталями с западными союзниками породил слухи о том, что следователи, возможно, уже раскрыли дело, но хранят молчание, исходя из стратегических интересов.Как написала на минувшей неделе газета The Washington Post, некоторые западные чиновники в частном порядке признают, что Москва непричастна к ЧП на "Северных потоках".Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2".Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленной диверсии.Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.Владимир Путин заявил, что взрывы на газопроводах — это очевидный теракт.
https://ria.ru/20221222/potok-1840675143.html
https://ria.ru/20221221/gazoprovody-1840220190.html
швеция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_72198517fc739a28f78755a75348c77f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, северный поток, северный поток — 2, россия, газпром, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Северный поток, Северный поток — 2, Россия, Газпром, Авария на "Северных потоках"
16:12 26.12.2022 (обновлено: 17:14 26.12.2022)
 
Стокгольм заявил об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках"

В контрразведке Швеции заявили об отсутствии конкретных улик по ЧП на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2"
Мониторинг утечки газа на газопроводах Северный поток и Северный поток — 2
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. У шведских следователей нет никаких конкретных улик по делу о ЧП на "Северных потоках", заявил глава подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг в интервью The New York Times.
Так он прокомментировал решение правительства в Стокгольме держать детали расследования в секрете.

"Все расследование необычное", — подчеркнул Стенлинг.

Отказ властей Швеции делиться деталями с западными союзниками породил слухи о том, что следователи, возможно, уже раскрыли дело, но хранят молчание, исходя из стратегических интересов.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 20:38
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Как написала на минувшей неделе газета The Washington Post, некоторые западные чиновники в частном порядке признают, что Москва непричастна к ЧП на "Северных потоках".
Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2".
Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.
В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленной диверсии.
Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.
Владимир Путин заявил, что взрывы на газопроводах — это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток
21 декабря, 13:07
В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров
 
В миреШвецияСеверный потокСеверный поток — 2РоссияГазпромАвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала