https://ria.ru/20221226/uklonisty-1841481159.html

СБУ заявила о ликвидации нового канала переправки уклонистов за границу

СБУ заявила о ликвидации нового канала переправки уклонистов за границу - РИА Новости, 26.12.2022

СБУ заявила о ликвидации нового канала переправки уклонистов за границу

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о ликвидации нового канала переправки мужчин призывного возраста за границу, к его работе может быть причастен депутат РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:01

2022-12-26T18:01

2022-12-26T18:01

в мире

служба безопасности украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_8666ec01898680b18f995521036cc7c6.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о ликвидации нового канала переправки мужчин призывного возраста за границу, к его работе может быть причастен депутат Черниговского городского совета, сообщило в понедельник ведомство. По данным ведомства, организаторы предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы страны за пять тысяч долларов. У фигурантов при обыске были найдены денежные средства, компьютерная техника, печати общественной организации, которую использовали для подделки документов, два автомата Калашникова и патроны. По данным СБУ, подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. На данный момент продолжаются следственно-оперативные действия.

https://ria.ru/20221223/fsb-1840762915.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, служба безопасности украины, украина