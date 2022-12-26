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СБУ заявила о ликвидации нового канала переправки уклонистов за границу - РИА Новости, 26.12.2022
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СБУ заявила о ликвидации нового канала переправки уклонистов за границу
СБУ заявила о ликвидации нового канала переправки уклонистов за границу - РИА Новости, 26.12.2022
СБУ заявила о ликвидации нового канала переправки уклонистов за границу
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о ликвидации нового канала переправки мужчин призывного возраста за границу, к его работе может быть причастен депутат РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:01
2022-12-26T18:01
в мире
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о ликвидации нового канала переправки мужчин призывного возраста за границу, к его работе может быть причастен депутат Черниговского городского совета, сообщило в понедельник ведомство. По данным ведомства, организаторы предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы страны за пять тысяч долларов. У фигурантов при обыске были найдены денежные средства, компьютерная техника, печати общественной организации, которую использовали для подделки документов, два автомата Калашникова и патроны. По данным СБУ, подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. На данный момент продолжаются следственно-оперативные действия.
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в мире, служба безопасности украины, украина
В мире, Служба безопасности Украины, Украина
18:01 26.12.2022
 
СБУ заявила о ликвидации нового канала переправки уклонистов за границу

СБУ заявила о ликвидации нового канала переправки мужчин призывного возраста за границу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о ликвидации нового канала переправки мужчин призывного возраста за границу, к его работе может быть причастен депутат Черниговского городского совета, сообщило в понедельник ведомство.
"СБУ разоблачила новый канал побега уклонистов за границу, к схеме причастна организация, которую возглавляет депутат Черниговского горсовета. В результате следственно-оперативных действий на Черниговщине разоблачили трех организаторов нелегального трафика. Ими оказались местные коммерсанты", - сообщает служба безопасности в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, организаторы предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы страны за пять тысяч долларов. У фигурантов при обыске были найдены денежные средства, компьютерная техника, печати общественной организации, которую использовали для подделки документов, два автомата Калашникова и патроны.
По данным СБУ, подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. На данный момент продолжаются следственно-оперативные действия.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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