https://ria.ru/20221226/ubiystvo-1841442102.html

В Екатеринбурге возбудили дело об убийстве троих детей

В Екатеринбурге возбудили дело об убийстве троих детей - РИА Новости, 26.12.2022

В Екатеринбурге возбудили дело об убийстве троих детей

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве трех детей в Екатеринбурге, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:10

2022-12-26T16:10

2022-12-26T17:33

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

кировский район

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве трех детей в Екатеринбурге, сообщило региональное управление СК.Ранее местные СМИ написали, что в понедельник в одной из квартир дома на улице Бажова в уральской столице мать задушила трех детей якобы из-за того, что в них "вселились бесы"."Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК ("Убийство двух и более малолетних")", — говорится в пресс-релизе ведомства.По словам источника РИА Новости, подозреваемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу. При этом собеседник агентства пока не смог подтвердить данные СМИ, что подозреваемая — мать убитых детей: информацию проверяют. Отца убитых детей сейчас ищут. На месте происшествия также работает усиленная группа криминалистов.Как добавил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, опрашиваются соседи и собственник квартиры, в которой произошло убийство, также сотрудники МВД проводят подворно-поквартирный обход."Выясняется, не состояла ли на учете семья, устанавливаются причины проживания в съемной квартире и иные обстоятельства. Совместно с нашим коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и их матери 1985 года рождения, находящейся в декретном отпуске, представителями МВД установлены", — отметил Горелых.Ход расследования проконтролирует областная прокуратура.

https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html

https://ria.ru/20221212/mladenets-1838189573.html

екатеринбург

россия

свердловская область

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, кировский район