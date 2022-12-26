16:10 26.12.2022 (обновлено: 17:33 26.12.2022)
В Екатеринбурге возбудили дело об убийстве троих детей
В Екатеринбурге женщина убила убила троих детей, следователи возбудили уголовное дело
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве трех детей в Екатеринбурге, сообщило региональное управление СК.
Ранее местные СМИ написали, что в понедельник в одной из квартир дома на улице Бажова в уральской столице мать задушила трех детей якобы из-за того, что в них "вселились бесы".
"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК ("Убийство двух и более малолетних")", — говорится в пресс-релизе ведомства.
По словам источника РИА Новости, подозреваемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу. При этом собеседник агентства пока не смог подтвердить данные СМИ, что подозреваемая — мать убитых детей: информацию проверяют. Отца убитых детей сейчас ищут. На месте происшествия также работает усиленная группа криминалистов.
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Как добавил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, опрашиваются соседи и собственник квартиры, в которой произошло убийство, также сотрудники МВД проводят подворно-поквартирный обход.
"Выясняется, не состояла ли на учете семья, устанавливаются причины проживания в съемной квартире и иные обстоятельства. Совместно с нашим коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и их матери 1985 года рождения, находящейся в декретном отпуске, представителями МВД установлены", — отметил Горелых.
"Выясняется, не состояла ли на учете семья, устанавливаются причины проживания в съемной квартире и иные обстоятельства. Совместно с нашим коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и их матери 1985 года рождения, находящейся в декретном отпуске, представителями МВД установлены", — отметил Горелых.
Ход расследования проконтролирует областная прокуратура.