https://ria.ru/20221226/ubiystvo-1841365782.html
Суд дал 16 лет колонии убийце авторитета в московском фитнес-клубе
Суд дал 16 лет колонии убийце авторитета в московском фитнес-клубе - РИА Новости, 26.12.2022
Суд дал 16 лет колонии убийце авторитета в московском фитнес-клубе
Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии исполнителя убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе в 2021 году - мотивом стал... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:03
2022-12-26T13:03
2022-12-26T13:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии исполнителя убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе в 2021 году - мотивом стал передел сфер влияния, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "С учетом позиции прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабе Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство известного в криминальных круга Альберта Гейдарова", - говорится в сообщении. В апреле 2021 года в фитнес-клубе в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере - видео этого инцидента впоследствии появилось в интернете. Мотивом убийства следствие сочло "предпринимательскую деятельность потерпевшего", а также "передел сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области". Установлено, что недавно освободившегося из колонии Гейдарова поручил устранить его конкурент, опасавшийся падения своих доходов. Он привлек к совершению убийства ранее ему знакомых Султанова и еще одного мужчину. В отношении организатора убийства и сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках которого они объявлены в федеральный розыск.
https://ria.ru/20221226/dtp-1841308568.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд дал 16 лет колонии убийце авторитета в московском фитнес-клубе
Суд дал 16 лет колонии убийце авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе год назад
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии исполнителя убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе в 2021 году - мотивом стал передел сфер влияния, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабе Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство известного в криминальных круга Альберта Гейдарова", - говорится в сообщении.
В апреле 2021 года в фитнес-клубе в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере - видео этого инцидента впоследствии появилось в интернете.
Мотивом убийства следствие сочло "предпринимательскую деятельность потерпевшего", а также "передел сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области".
Установлено, что недавно освободившегося из колонии Гейдарова поручил устранить его конкурент, опасавшийся падения своих доходов. Он привлек к совершению убийства ранее ему знакомых Султанова и еще одного мужчину.
В отношении организатора убийства и сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках которого они объявлены в федеральный розыск.