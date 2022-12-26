https://ria.ru/20221226/ubiystvo-1841365782.html

Суд дал 16 лет колонии убийце авторитета в московском фитнес-клубе

Суд дал 16 лет колонии убийце авторитета в московском фитнес-клубе - РИА Новости, 26.12.2022

Суд дал 16 лет колонии убийце авторитета в московском фитнес-клубе

Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии исполнителя убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе в 2021 году - мотивом стал... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:03

2022-12-26T13:03

2022-12-26T13:03

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии исполнителя убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе в 2021 году - мотивом стал передел сфер влияния, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "С учетом позиции прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабе Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство известного в криминальных круга Альберта Гейдарова", - говорится в сообщении. В апреле 2021 года в фитнес-клубе в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере - видео этого инцидента впоследствии появилось в интернете. Мотивом убийства следствие сочло "предпринимательскую деятельность потерпевшего", а также "передел сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области". Установлено, что недавно освободившегося из колонии Гейдарова поручил устранить его конкурент, опасавшийся падения своих доходов. Он привлек к совершению убийства ранее ему знакомых Султанова и еще одного мужчину. В отношении организатора убийства и сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках которого они объявлены в федеральный розыск.

https://ria.ru/20221226/dtp-1841308568.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва