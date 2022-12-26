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В правительстве поднимут вопросы перевозки туристов за рубеж - РИА Новости, 26.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221226/turisty-1841374901.html
В правительстве поднимут вопросы перевозки туристов за рубеж
В правительстве поднимут вопросы перевозки туристов за рубеж - РИА Новости, 26.12.2022
В правительстве поднимут вопросы перевозки туристов за рубеж
Минэкономразвития и Минтранс во вторник, 27 декабря, обсудят вопросы перевозки туристов по России и за границу, сообщил министр экономического развития Максим... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:20
2022-12-26T14:20
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития и Минтранс во вторник, 27 декабря, обсудят вопросы перевозки туристов по России и за границу, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Мы завтра договорились с Минтрансом обсудить темы весенне-летнего сезона и понять, куда и как будем летать, куда можем, куда не можем. Понятно, что вопросы у нас есть по въездному и выездному туризму, это прежде всего двойная регистрация самолетов", – сказал Решетников. В ходе совещания также подняли вопрос обнуления НДС для туроператоров по аналогии с гостиницами. Решетников отметил, что Минэкономразвития обсуждает эту возможность с Минфином. "НДС по туроператорам – согласны, проблема точно есть, с Минфином обсуждаем", – сказал министр.
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новости - туризм, туристы, туризм, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
14:20 26.12.2022
 
В правительстве поднимут вопросы перевозки туристов за рубеж

Минэкономразвития и Минтранс обсудят вопросы перевозки туристов по России и за рубеж

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития и Минтранс во вторник, 27 декабря, обсудят вопросы перевозки туристов по России и за границу, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Мы завтра договорились с Минтрансом обсудить темы весенне-летнего сезона и понять, куда и как будем летать, куда можем, куда не можем. Понятно, что вопросы у нас есть по въездному и выездному туризму, это прежде всего двойная регистрация самолетов", – сказал Решетников.
В ходе совещания также подняли вопрос обнуления НДС для туроператоров по аналогии с гостиницами. Решетников отметил, что Минэкономразвития обсуждает эту возможность с Минфином. "НДС по туроператорам – согласны, проблема точно есть, с Минфином обсуждаем", – сказал министр.
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