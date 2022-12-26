https://ria.ru/20221226/turisty-1841374901.html

В правительстве поднимут вопросы перевозки туристов за рубеж

В правительстве поднимут вопросы перевозки туристов за рубеж - РИА Новости, 26.12.2022

В правительстве поднимут вопросы перевозки туристов за рубеж

Минэкономразвития и Минтранс во вторник, 27 декабря, обсудят вопросы перевозки туристов по России и за границу, сообщил министр экономического развития Максим... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:20

2022-12-26T14:20

2022-12-26T14:20

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максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития и Минтранс во вторник, 27 декабря, обсудят вопросы перевозки туристов по России и за границу, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Мы завтра договорились с Минтрансом обсудить темы весенне-летнего сезона и понять, куда и как будем летать, куда можем, куда не можем. Понятно, что вопросы у нас есть по въездному и выездному туризму, это прежде всего двойная регистрация самолетов", – сказал Решетников. В ходе совещания также подняли вопрос обнуления НДС для туроператоров по аналогии с гостиницами. Решетников отметил, что Минэкономразвития обсуждает эту возможность с Минфином. "НДС по туроператорам – согласны, проблема точно есть, с Минфином обсуждаем", – сказал министр.

https://ria.ru/20221223/turizm-1840451369.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)