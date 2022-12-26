https://ria.ru/20221226/turisty-1841290040.html

В Российском фонде мира решили защитить права туристов

В Российском фонде мира решили защитить права туристов - РИА Новости, 26.12.2022

В Российском фонде мира решили защитить права туристов

Российский фонд мира запустил горячую линию по защите прав туристов в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе фонда. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:12

2022-12-26T11:12

2022-12-26T11:12

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"российский фонд мира"

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский фонд мира запустил горячую линию по защите прав туристов в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе фонда. "В России открылась горячая линия по защите прав туристов, которая будет осуществлять обработку всех жалоб граждан в сезон новогодних праздников-2022", – добавляют в фонде. Как уточнила руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0" и первый вице-президент фонда Елена Сутормина, россияне могут обращаться по телефону 8 (495) 637-47-19 и на электронную почту security2.0@yandex.ru по поводу любых внештатных ситуаций. "По всем сигналам информация будет оперативно отрабатываться и передаваться в профильные организации и органы власти", – приводятся ее слова в сообщении.

https://ria.ru/20221222/tury-1840343475.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, елена сутормина, "российский фонд мира"