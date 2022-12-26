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В Тунисе заявили, что очень ждут возвращения российских туристов

В Тунисе заявили, что очень ждут возвращения российских туристов - РИА Новости, 26.12.2022

В Тунисе заявили, что очень ждут возвращения российских туристов

Тунис по итогам 2022 года примет около шести миллионов туристов, что соответствует 60 процентам от уровня допандемийного 2019 года, власти страны рассчитывают... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:42

2022-12-26T15:42

2022-12-26T17:52

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Тунис по итогам 2022 года примет около шести миллионов туристов, что соответствует 60 процентам от уровня допандемийного 2019 года, власти страны рассчитывают на активное возвращение россиян в сезоне-2023, сообщает АТОР.В Национальном офисе по туризму готовы помогать с привлечением перевозчиков на востребованные маршруты. Авиакомпания Nouvelair уже летает в Россию: рейсы есть в новогодний период и в летнем расписании следующего года.Североафриканское направление восстановило туристические связи со всеми основными въездными рынками, за исключением России. Как рассказали в российском представительстве Национального офиса по туризму Туниса, в 2022 году страну посетило всего порядка всего тысяч соотечественников."Российский туристический рынок по-прежнему остается приоритетным для Туниса. Возвращение доковидных объемов перевозки между городами России и курортами Туниса является одной из стратегических задач на летний сезон — 2023, — объяснили в представительстве. — Мы провели серию переговоров с российскими туроператорами, которые традиционно работали с Тунисом. Все готовы снова предлагать путевки в нашу страну, но нужно решить вопрос с авиасообщением. Соответствующая активная работа уже ведется на разных уровнях. Мы надеемся на возвращение регулярных и чартерных рейсов из России в Тунис весной следующего года".В турофисе напомнили, что с начала августа прямые рейсы в Россию возобновила авиакомпания Nouvelair. Перевозчик летает из Москвы и Петербурга в Монастир и на остров Джерба, в том числе в предновогодний период и в зимние праздники. Так, из Москвы на 28 декабря заявлен рейс в Монастир, а на 29 декабря — на Джербу. Из Петербурга рейс на Джербу отправляется 28 декабря, в Монастир — 31 декабря.По информации Национального офиса по туризму Туниса, Nouvelair будет летать в Россию и в 2023 году. Старт полетных программ из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир и на Джербу запланирован с апреля. Время в пути из России в Тунис на рейсах Nouvelair не изменилось: это по-прежнему немногим более четырех часов.В стране отменены все ковидные требования на въезде: российским туристам для посещения Туниса не нужна виза, требуется только действующий загранпаспорт.

https://ria.ru/20221205/tunis-1836388947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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