Рейтинг@Mail.ru
Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/travma-1841263394.html
Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду
Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду - РИА Новости, 26.12.2022
Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду
Падение в гололед является довольно частой ситуацией. Врач травматолог-ортопед Клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Юрий Коромыслов объяснил в беседе с... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T02:17
2022-12-26T02:17
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768311349_0:24:3033:1730_1920x0_80_0_0_8c61d3aa11e969d191d3488e6eed5572.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Падение в гололед является довольно частой ситуацией. Врач травматолог-ортопед Клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Юрий Коромыслов объяснил в беседе с агентством "Прайм", как минимизировать риск получения травмы в такую погоду.По словам эксперта, ходить по льду следует прямо, со слегка согнутыми коленями и свободными руками. Специалист также порекомендовал надевать обувь на нескользкой подошве и брать с собой лыжные палки. Эти правила помогут сохранить равновесие, отметил врач.При падении необходимо прижать подбородок к груди, сгруппироваться, не выставляя вперед руки, стараться приземлиться на бок и напрячь мышцы. Если нет острой боли, можно попытаться встать самостоятельно, если есть – позвать на помощь.Кроме того, подчеркнул Коромыслов, дома необходимо охладить ушибленное место, придать ему покой и принять обезболивающее. При резкой боли или отеке необходимо обратиться в травмпункт, подытожил врач.
https://ria.ru/20221224/gololeditsa-1841068271.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768311349_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_a394641f49dd7855c27bf5893fe32112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
02:17 26.12.2022
 
Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду

Травматолог Коромыслов посоветовал ходить по льду прямо со слегка согнутыми коленями

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрохожие на улице
Прохожие на улице - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Прохожие на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Падение в гололед является довольно частой ситуацией. Врач травматолог-ортопед Клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Юрий Коромыслов объяснил в беседе с агентством "Прайм", как минимизировать риск получения травмы в такую погоду.
По словам эксперта, ходить по льду следует прямо, со слегка согнутыми коленями и свободными руками. Специалист также порекомендовал надевать обувь на нескользкой подошве и брать с собой лыжные палки. Эти правила помогут сохранить равновесие, отметил врач.
При падении необходимо прижать подбородок к груди, сгруппироваться, не выставляя вперед руки, стараться приземлиться на бок и напрячь мышцы. Если нет острой боли, можно попытаться встать самостоятельно, если есть – позвать на помощь.
Кроме того, подчеркнул Коромыслов, дома необходимо охладить ушибленное место, придать ему покой и принять обезболивающее. При резкой боли или отеке необходимо обратиться в травмпункт, подытожил врач.
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 14:04
Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала