https://ria.ru/20221226/travma-1841263394.html

Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду

Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду - РИА Новости, 26.12.2022

Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду

Падение в гололед является довольно частой ситуацией. Врач травматолог-ортопед Клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Юрий Коромыслов объяснил в беседе с... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T02:17

2022-12-26T02:17

2022-12-26T02:17

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Падение в гололед является довольно частой ситуацией. Врач травматолог-ортопед Клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Юрий Коромыслов объяснил в беседе с агентством "Прайм", как минимизировать риск получения травмы в такую погоду.По словам эксперта, ходить по льду следует прямо, со слегка согнутыми коленями и свободными руками. Специалист также порекомендовал надевать обувь на нескользкой подошве и брать с собой лыжные палки. Эти правила помогут сохранить равновесие, отметил врач.При падении необходимо прижать подбородок к груди, сгруппироваться, не выставляя вперед руки, стараться приземлиться на бок и напрячь мышцы. Если нет острой боли, можно попытаться встать самостоятельно, если есть – позвать на помощь.Кроме того, подчеркнул Коромыслов, дома необходимо охладить ушибленное место, придать ему покой и принять обезболивающее. При резкой боли или отеке необходимо обратиться в травмпункт, подытожил врач.

https://ria.ru/20221224/gololeditsa-1841068271.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество