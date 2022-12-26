https://ria.ru/20221226/travma-1841263394.html
Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду
Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду - РИА Новости, 26.12.2022
Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду
Падение в гололед является довольно частой ситуацией. Врач травматолог-ортопед Клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Юрий Коромыслов объяснил в беседе с... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T02:17
2022-12-26T02:17
2022-12-26T02:17
общество
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Падение в гололед является довольно частой ситуацией. Врач травматолог-ортопед Клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Юрий Коромыслов объяснил в беседе с агентством "Прайм", как минимизировать риск получения травмы в такую погоду.По словам эксперта, ходить по льду следует прямо, со слегка согнутыми коленями и свободными руками. Специалист также порекомендовал надевать обувь на нескользкой подошве и брать с собой лыжные палки. Эти правила помогут сохранить равновесие, отметил врач.При падении необходимо прижать подбородок к груди, сгруппироваться, не выставляя вперед руки, стараться приземлиться на бок и напрячь мышцы. Если нет острой боли, можно попытаться встать самостоятельно, если есть – позвать на помощь.Кроме того, подчеркнул Коромыслов, дома необходимо охладить ушибленное место, придать ему покой и принять обезболивающее. При резкой боли или отеке необходимо обратиться в травмпункт, подытожил врач.
https://ria.ru/20221224/gololeditsa-1841068271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач объяснил, как не получить травмы при падении на льду
Травматолог Коромыслов посоветовал ходить по льду прямо со слегка согнутыми коленями
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости.
Падение в гололед является довольно частой ситуацией. Врач травматолог-ортопед Клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Юрий Коромыслов объяснил
в беседе с агентством "Прайм", как минимизировать риск получения травмы в такую погоду.
По словам эксперта, ходить по льду следует прямо, со слегка согнутыми коленями и свободными руками. Специалист также порекомендовал надевать обувь на нескользкой подошве и брать с собой лыжные палки. Эти правила помогут сохранить равновесие, отметил врач.
При падении необходимо прижать подбородок к груди, сгруппироваться, не выставляя вперед руки, стараться приземлиться на бок и напрячь мышцы. Если нет острой боли, можно попытаться встать самостоятельно, если есть – позвать на помощь.
Кроме того, подчеркнул Коромыслов, дома необходимо охладить ушибленное место, придать ему покой и принять обезболивающее. При резкой боли или отеке необходимо обратиться в травмпункт, подытожил врач.