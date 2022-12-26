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ТПП РФ: товарооборот России и Китая достигнет в ближайшее время $220 млрд - РИА Новости, 26.12.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221226/tovarooborot-1841447561.html
ТПП РФ: товарооборот России и Китая достигнет в ближайшее время $220 млрд
ТПП РФ: товарооборот России и Китая достигнет в ближайшее время $220 млрд - РИА Новости, 26.12.2022
ТПП РФ: товарооборот России и Китая достигнет в ближайшее время $220 млрд
Торгово-экономические отношения России и Китая развиваются столь динамично, что в ближайшее время товарооборот между странами достигнет 220 миллиардов долларов, РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:20
2022-12-26T16:20
россия-китай: главное
россия
китай
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 26 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Торгово-экономические отношения России и Китая развиваются столь динамично, что в ближайшее время товарооборот между странами достигнет 220 миллиардов долларов, пишет портал Biang.ru со ссылкой на заявление вице-президента Торгово-промышленной палаты России Владимира Падалку."В общем объеме у нас сейчас порядка 100 инвестиционных проектов. Они вселяют уверенность, что через короткое время товарооборот между Россией и Китаем будет приблизительно 220 миллиардов долларов", - сказал он в ходе конференции "Основные итоги российско-китайского делового сотрудничества в 2022 году", проводимой Обществом российско-китайской дружбы и Российско-Китайским деловым советом.Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает увеличения товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, сообщал в декабре глава ведомства Владимир Булавин.
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россия, китай, торгово-промышленная палата рф
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Торгово-промышленная палата РФ
16:20 26.12.2022
 

ТПП РФ: товарооборот России и Китая достигнет в ближайшее время $220 млрд

© AP Photo / LM Otero, FileДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / LM Otero, File
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МОСКВА, 26 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Торгово-экономические отношения России и Китая развиваются столь динамично, что в ближайшее время товарооборот между странами достигнет 220 миллиардов долларов, пишет портал Biang.ru со ссылкой на заявление вице-президента Торгово-промышленной палаты России Владимира Падалку.
"В общем объеме у нас сейчас порядка 100 инвестиционных проектов. Они вселяют уверенность, что через короткое время товарооборот между Россией и Китаем будет приблизительно 220 миллиардов долларов", - сказал он в ходе конференции "Основные итоги российско-китайского делового сотрудничества в 2022 году", проводимой Обществом российско-китайской дружбы и Российско-Китайским деловым советом.
Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает увеличения товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, сообщал в декабре глава ведомства Владимир Булавин.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайТоргово-промышленная палата РФ
 
 
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