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ТПП РФ: товарооборот России и Китая достигнет в ближайшее время $220 млрд
ТПП РФ: товарооборот России и Китая достигнет в ближайшее время $220 млрд - РИА Новости, 26.12.2022
ТПП РФ: товарооборот России и Китая достигнет в ближайшее время $220 млрд
Торгово-экономические отношения России и Китая развиваются столь динамично, что в ближайшее время товарооборот между странами достигнет 220 миллиардов долларов, РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:20
2022-12-26T16:20
2022-12-26T16:20
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МОСКВА, 26 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Торгово-экономические отношения России и Китая развиваются столь динамично, что в ближайшее время товарооборот между странами достигнет 220 миллиардов долларов, пишет портал Biang.ru со ссылкой на заявление вице-президента Торгово-промышленной палаты России Владимира Падалку."В общем объеме у нас сейчас порядка 100 инвестиционных проектов. Они вселяют уверенность, что через короткое время товарооборот между Россией и Китаем будет приблизительно 220 миллиардов долларов", - сказал он в ходе конференции "Основные итоги российско-китайского делового сотрудничества в 2022 году", проводимой Обществом российско-китайской дружбы и Российско-Китайским деловым советом.Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает увеличения товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, сообщал в декабре глава ведомства Владимир Булавин.
https://ria.ru/20221226/kitay-1841269973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, торгово-промышленная палата рф
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Торгово-промышленная палата РФ