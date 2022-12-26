https://ria.ru/20221226/tovarooborot-1841447561.html

ТПП РФ: товарооборот России и Китая достигнет в ближайшее время $220 млрд

ТПП РФ: товарооборот России и Китая достигнет в ближайшее время $220 млрд - РИА Новости, 26.12.2022

ТПП РФ: товарооборот России и Китая достигнет в ближайшее время $220 млрд

Торгово-экономические отношения России и Китая развиваются столь динамично, что в ближайшее время товарооборот между странами достигнет 220 миллиардов долларов, РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:20

2022-12-26T16:20

2022-12-26T16:20

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торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 26 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Торгово-экономические отношения России и Китая развиваются столь динамично, что в ближайшее время товарооборот между странами достигнет 220 миллиардов долларов, пишет портал Biang.ru со ссылкой на заявление вице-президента Торгово-промышленной палаты России Владимира Падалку."В общем объеме у нас сейчас порядка 100 инвестиционных проектов. Они вселяют уверенность, что через короткое время товарооборот между Россией и Китаем будет приблизительно 220 миллиардов долларов", - сказал он в ходе конференции "Основные итоги российско-китайского делового сотрудничества в 2022 году", проводимой Обществом российско-китайской дружбы и Российско-Китайским деловым советом.Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает увеличения товарооборота России и Китая в 2022 году до 170 миллиардов долларов, по итогам 11 месяцев рост составляет 26%, сообщал в декабре глава ведомства Владимир Булавин.

https://ria.ru/20221226/kitay-1841269973.html

россия

китай

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, китай, торгово-промышленная палата рф