https://ria.ru/20221226/svyaschennik-1841410508.html

Силовики требовали называть обстрелы ВСУ российскими, рассказали в УПЦ

Силовики требовали называть обстрелы ВСУ российскими, рассказали в УПЦ - РИА Новости, 26.12.2022

Силовики требовали называть обстрелы ВСУ российскими, рассказали в УПЦ

Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что украинские силовики РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:31

2022-12-26T14:31

2022-12-26T14:31

специальная военная операция на украине

лисичанск

украинская православная церковь

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что украинские силовики оказывали на священников давление с целью представить разрушения от украинских обстрелов городов как результат действий российских войск. Павленко 18 апреля задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден. "Да, такие были вопросы, такие были инкриминации. Приходят и говорят: "Вы должны выступить, сказать". Просят говорить – мы, естественно, отказываемся от этого, и все остальные тоже, но такое имеет место. Чтобы показать "варварство" российской стороны", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос РИА Новости, зафиксированы ли такие случаи. Он пояснил, что в его храм в Лисичанске мины попадали из центра города, когда российская армия к нему даже не подошла. "Это чисто украинская армия – по траектории полета видно – обстреляла мой приход в частности. И всячески были вопросы: "Зачем ты всем написал, что это со стороны центра города были прилеты тебе во двор? Ты пиши, что это делает российская армия". Было такое давление", – сказал священник, добавив, что то же самое происходило в Святогорской лавре.

https://ria.ru/20221226/tserkov-1841363035.html

https://ria.ru/20221220/predosterezhenie-1840104706.html

лисичанск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лисичанск, украинская православная церковь, украина, вооруженные силы украины