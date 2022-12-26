https://ria.ru/20221226/svyaschennik-1841410508.html
Силовики требовали называть обстрелы ВСУ российскими, рассказали в УПЦ
Силовики требовали называть обстрелы ВСУ российскими, рассказали в УПЦ - РИА Новости, 26.12.2022
Силовики требовали называть обстрелы ВСУ российскими, рассказали в УПЦ
Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что украинские силовики РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:31
2022-12-26T14:31
2022-12-26T14:31
специальная военная операция на украине
лисичанск
украинская православная церковь
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что украинские силовики оказывали на священников давление с целью представить разрушения от украинских обстрелов городов как результат действий российских войск. Павленко 18 апреля задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден. "Да, такие были вопросы, такие были инкриминации. Приходят и говорят: "Вы должны выступить, сказать". Просят говорить – мы, естественно, отказываемся от этого, и все остальные тоже, но такое имеет место. Чтобы показать "варварство" российской стороны", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос РИА Новости, зафиксированы ли такие случаи. Он пояснил, что в его храм в Лисичанске мины попадали из центра города, когда российская армия к нему даже не подошла. "Это чисто украинская армия – по траектории полета видно – обстреляла мой приход в частности. И всячески были вопросы: "Зачем ты всем написал, что это со стороны центра города были прилеты тебе во двор? Ты пиши, что это делает российская армия". Было такое давление", – сказал священник, добавив, что то же самое происходило в Святогорской лавре.
https://ria.ru/20221226/tserkov-1841363035.html
https://ria.ru/20221220/predosterezhenie-1840104706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, украинская православная церковь, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Украинская православная церковь, Украина, Вооруженные силы Украины
Силовики требовали называть обстрелы ВСУ российскими, рассказали в УПЦ
Священник УПЦ: украинские силовики требовали называть обстрелы ВСУ российскими
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что украинские силовики оказывали на священников давление с целью представить разрушения от украинских обстрелов городов как результат действий российских войск.
Павленко 18 апреля задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден.
"Да, такие были вопросы, такие были инкриминации. Приходят и говорят: "Вы должны выступить, сказать". Просят говорить – мы, естественно, отказываемся от этого, и все остальные тоже, но такое имеет место. Чтобы показать "варварство" российской стороны", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос РИА Новости, зафиксированы ли такие случаи.
Он пояснил, что в его храм в Лисичанске
мины попадали из центра города, когда российская армия к нему даже не подошла. "Это чисто украинская армия – по траектории полета видно – обстреляла мой приход в частности. И всячески были вопросы: "Зачем ты всем написал, что это со стороны центра города были прилеты тебе во двор? Ты пиши, что это делает российская армия". Было такое давление", – сказал священник, добавив, что то же самое происходило в Святогорской лавре.