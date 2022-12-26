https://ria.ru/20221226/svet-1841537954.html
Около девяти миллионов украинцев остались без света, заявил Зеленский
Около девяти миллионов украинцев остались без света, заявил Зеленский - РИА Новости, 26.12.2022
Около девяти миллионов украинцев остались без света, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что вечером в понедельник на Украине без электричества остаются около девяти миллионов человек. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T23:57
2022-12-26T23:57
2022-12-26T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вечером в понедельник на Украине без электричества остаются около девяти миллионов человек. Он также добавил, что дефицит электроэнергии сохраняется, однако количество и продолжительность отключений сокращается. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина
Около девяти миллионов украинцев остались без света, заявил Зеленский
Зеленский заявил, что на Украине около девяти миллионов человек остались без света