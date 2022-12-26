https://ria.ru/20221226/stikhotvorenie-1841523233.html

Первая леди США рассказала, что получила в подарок от мужа на Рождество

Первая леди США рассказала, что получила в подарок от мужа на Рождество - РИА Новости, 26.12.2022

Первая леди США рассказала, что получила в подарок от мужа на Рождество

Первая леди США Джилл Байден рассказала, что на каждое Рождество получает в подарок от супруга, президента Джо Байдена, сочиненное им стихотворение. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T21:12

2022-12-26T21:12

2022-12-26T21:13

в мире

джо байден

джилл байден

сша

дрю бэрримор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803373040_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_1a329fdb74d0d0fa4ce1355af5270cf2.jpg

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден рассказала, что на каждое Рождество получает в подарок от супруга, президента Джо Байдена, сочиненное им стихотворение. Бэрримор спросила Джо Байдена, действительно ли он сам пишет стихи. "Конечно, сам. Мне много есть, о чем написать", - ответил президент и взял жену за руку. Он рассказал, что пять раз делал предложение Джилл прежде, чем она согласилась стать его женой. Для Байдена это был второй брак после гибели первой супруги и их дочери в автомобильной катастрофе. "Когда я сходил с ней впервые на свидание, то понял, что это именно та женщина. Это действительно было так... Я всего дважды в жизни влюблялся и в обоих случаях немедленно это понимал", - сказал президент. По его словам, жениться на Джилл его убеждали сыновья от первого брака Бо и Хантер. Первая леди в свою очередь рассказала, что колебалась, потому что должна была быть уверена в том, что у них получится создать счастливую семью для детей, недавно переживших трагедию.

https://ria.ru/20220712/tako-1801881180.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, джилл байден, сша, дрю бэрримор