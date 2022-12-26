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Первая леди США рассказала, что получила в подарок от мужа на Рождество
Первая леди США рассказала, что получила в подарок от мужа на Рождество - РИА Новости, 26.12.2022
Первая леди США рассказала, что получила в подарок от мужа на Рождество
Первая леди США Джилл Байден рассказала, что на каждое Рождество получает в подарок от супруга, президента Джо Байдена, сочиненное им стихотворение. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:12
2022-12-26T21:12
2022-12-26T21:13
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден рассказала, что на каждое Рождество получает в подарок от супруга, президента Джо Байдена, сочиненное им стихотворение. Бэрримор спросила Джо Байдена, действительно ли он сам пишет стихи. "Конечно, сам. Мне много есть, о чем написать", - ответил президент и взял жену за руку. Он рассказал, что пять раз делал предложение Джилл прежде, чем она согласилась стать его женой. Для Байдена это был второй брак после гибели первой супруги и их дочери в автомобильной катастрофе. "Когда я сходил с ней впервые на свидание, то понял, что это именно та женщина. Это действительно было так... Я всего дважды в жизни влюблялся и в обоих случаях немедленно это понимал", - сказал президент. По его словам, жениться на Джилл его убеждали сыновья от первого брака Бо и Хантер. Первая леди в свою очередь рассказала, что колебалась, потому что должна была быть уверена в том, что у них получится создать счастливую семью для детей, недавно переживших трагедию.
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в мире, джо байден, джилл байден, сша, дрю бэрримор
В мире, Джо Байден, Джилл Байден, США, Дрю Бэрримор
21:12 26.12.2022 (обновлено: 21:13 26.12.2022)
Первая леди США рассказала, что получила в подарок от мужа на Рождество
Первая леди США рассказала, что на каждое Рождество получает от Джо Байдена стихотворение
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости.
Первая леди США Джилл Байден рассказала
, что на каждое Рождество получает в подарок от супруга, президента Джо Байдена, сочиненное им стихотворение.
"Каждый год Джо дарит мне стихотворение... Он купил мне книжечку и каждый год записывает туда стихи", - сказала она в интервью актрисе Дрю Бэрримор для ее ток-шоу.
Бэрримор спросила Джо Байдена, действительно ли он сам пишет стихи.
"Конечно, сам. Мне много есть, о чем написать", - ответил президент и взял жену за руку.
Он рассказал, что пять раз делал предложение Джилл прежде, чем она согласилась стать его женой. Для Байдена это был второй брак после гибели первой супруги и их дочери в автомобильной катастрофе.
"Когда я сходил с ней впервые на свидание, то понял, что это именно та женщина. Это действительно было так... Я всего дважды в жизни влюблялся и в обоих случаях немедленно это понимал", - сказал президент.
По его словам, жениться на Джилл его убеждали сыновья от первого брака Бо и Хантер. Первая леди в свою очередь рассказала, что колебалась, потому что должна была быть уверена в том, что у них получится создать счастливую семью для детей, недавно переживших трагедию.