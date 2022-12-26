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В США три электроподстанции подверглись нападению - РИА Новости, 26.12.2022
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В США три электроподстанции подверглись нападению
В США три электроподстанции подверглись нападению - РИА Новости, 26.12.2022
В США три электроподстанции подверглись нападению
В американском округе Пирс, штат Вашингтон, неизвестные напали на три электроподстанции, сообщил на своем сайте департамент окружного шерифа. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:31
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В американском округе Пирс, штат Вашингтон, неизвестные напали на три электроподстанции, сообщил на своем сайте департамент окружного шерифа. Неизвестные проникли на подстанции и совершили акты вандализма в отношении оборудования. При этом они ничего не похитили с территорий объектов. Сейчас проводится расследование, пока никого не задержали. Из-за инцидента без электричества остались более 14 тысяч человек. По данным телеканала ABC, который ссылается на информацию компании Puget Sound Energy, подачу электричества почти для 7,7 тысячи абонентов восстановили через 2,5 часа после инцидента. В свою очередь, компания Tacoma Public Utilities восстановила электроснабжение 7,3 тысячи потребителей в воскресенье к 18:30 по местному времени (5:30 мск понедельника).
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в мире, вашингтон (штат)
В мире, Вашингтон (штат)
13:31 26.12.2022 (обновлено: 16:54 26.12.2022)
 
В США три электроподстанции подверглись нападению

Атаки на три электроподстанции в США оставили без света несколько тысяч абонентов

© AFP 2022 / Robyn BeckОпора ЛЭП в США
Опора ЛЭП в США - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / Robyn Beck
Опора ЛЭП в США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В американском округе Пирс, штат Вашингтон, неизвестные напали на три электроподстанции, сообщил на своем сайте департамент окружного шерифа.
"В общей сложности вандализму подверглись три объекта: два Tacoma Public Utilities и один Puget Sound Energy", — уточнили в ведомстве.
Неизвестные проникли на подстанции и совершили акты вандализма в отношении оборудования. При этом они ничего не похитили с территорий объектов. Сейчас проводится расследование, пока никого не задержали.
Из-за инцидента без электричества остались более 14 тысяч человек.
По данным телеканала ABC, который ссылается на информацию компании Puget Sound Energy, подачу электричества почти для 7,7 тысячи абонентов восстановили через 2,5 часа после инцидента. В свою очередь, компания Tacoma Public Utilities восстановила электроснабжение 7,3 тысячи потребителей в воскресенье к 18:30 по местному времени (5:30 мск понедельника).
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