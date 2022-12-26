https://ria.ru/20221226/ssha-1841384973.html

В США три электроподстанции подверглись нападению

В США три электроподстанции подверглись нападению - РИА Новости, 26.12.2022

В США три электроподстанции подверглись нападению

В американском округе Пирс, штат Вашингтон, неизвестные напали на три электроподстанции, сообщил на своем сайте департамент окружного шерифа. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:31

2022-12-26T13:31

2022-12-26T16:54

в мире

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В американском округе Пирс, штат Вашингтон, неизвестные напали на три электроподстанции, сообщил на своем сайте департамент окружного шерифа. Неизвестные проникли на подстанции и совершили акты вандализма в отношении оборудования. При этом они ничего не похитили с территорий объектов. Сейчас проводится расследование, пока никого не задержали. Из-за инцидента без электричества остались более 14 тысяч человек. По данным телеканала ABC, который ссылается на информацию компании Puget Sound Energy, подачу электричества почти для 7,7 тысячи абонентов восстановили через 2,5 часа после инцидента. В свою очередь, компания Tacoma Public Utilities восстановила электроснабжение 7,3 тысячи потребителей в воскресенье к 18:30 по местному времени (5:30 мск понедельника).

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вашингтон (штат)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат)