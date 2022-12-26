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Названы лучшие детские новогодние представления Москвы

Названы лучшие детские новогодние представления Москвы - РИА Новости, 26.12.2022

Названы лучшие детские новогодние представления Москвы

Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в праздничном сезоне... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:00

2022-12-26T09:00

2022-12-26T11:01

общество

социальный навигатор

дед мороз

наталья тюрина

москва

музей победы

мосфильм

новый год

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в праздничном сезоне 2022/2023. Лучшими стали квест в Музее Победы и программа "Научный Новый год 2023".В рейтинг вошли 40 детских новогодних представлений, организованных на разных площадках Москвы. В отборе участвовали представления, которые идут после 25 декабря и до 8 января, и за этот период запланировано минимум пять дней показов. В топ лучших попали 10 программ, которые набрали более 10 баллов.По оценкам экспертов, первое место разделили: квест "Елка Победы. Zащитить Новый год", который проходит в Музее Победы и программа "Научный Новый год 2023” ("Умная Москва", разные площадки)."Наши елки пройдут в неизменном формате интерактивной игры. Но в этом году мы расширили возраст участников новогоднего квеста. Пройти все испытания и встретиться с Дедом Морозом смогут ребята от 6 до 12 лет. А для участников 11-14 лет мы подготовили интерактивную программу "Новогодними тропами" в филиале "Г.О.Р.А.", – рассказала руководитель проекта "Елка Победы" Мария Гуменюк.В новом сезоне организаторы программы “Научный Новый год 2023” подготовили новые лаборатории, эксперименты и подарок "#неконфеты".На втором месте топа оказались: шоу "Счастье есть!" (КиноЕлка на "Мосфильме"), квест "В поисках подарков" (СоюзМультПарк на ВДНХ), представление "Сказка про Машу" (Галерея А. Шилова), спектакль "Ледяное сердце" (разные площадки), программа "Новогодняя экспедиция. По следам Черного кролика" (Театр кукол С.В. Образцова).На третье место попали: шоу “Елка телеканала "Мульт" (Крокус Сити Холл), спектакль "Щелкунчик: новогодние игрушки” (театр “Денди”), программа "Пушкинская Елка на Пречистенке" (Государственный музей А.С. Пушкина)."В этом году мы предлагаем гостям формат квеста. Маршрут начинается с царства Снежной королевы, и далее в 18 локациях мультимедийного центра "Союзмультпарк" посетителей ждут герои из любимых мультфильмов и увлекательные задания. В конце каждый ребенок получает подарок с фирменной продукцией киностудии. Внутри – развивающие игры и сладости", – поделилась руководитель департамента парков и мероприятий Киностудии "Союзмультфильм" Екатерина Слащева.Исследование проводилось на основе методики, разработанной экспертами "Социального навигатора" медиагруппы "Россия сегодня". Новогодние представления оценивались по восьми критериям: тематическое название, описание и оригинальность сюжета программы, наличие иллюстраций и видео, наличие подарка и описания его состава, возрастная категория, а также длительность программы и ее соответствие возрастной группе."В новом сезоне по традиции дополнительный балл за тематическое название доверили отдать специальной группе юных экспертов. Дети в возрасте от 4 до 12 лет выбрали "самое новогоднее и оригинальное" на их взгляд название. В этом году, по мнению ребят, ими стали "Научный Новый год 2023", "Новогодняя экспедиция. По следам Черного кролика", - отметила руководитель проектов медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.Оценка представлений проводилась на основе информации, размещенной на сайтах организаторов, площадок проведения шоу, а также в других открытых источниках."В этом году количество детских новогодних представлений и число показов шоу заметно сократилось. Удержать и продолжительность, и качество программ на прежнем уровне удается крупным "елкам", которые идут уже много сезонов подряд и стали своеобразным брендом", – рассказала куратор проекта Галина Бацына.При этом, организаторы стараются задействовать все больше интересных площадок проведения: в оранжерее, робостанции, бассейне, гостиницах и т.д.Эксперты отметили, что в этом году значительно сократилось число новогодних подарков. За редким исключением их состав на сайтах организаторов описан только общими словами, например, "набор конфет", а некоторые решили отказаться от подарков совсем. Организаторы, поддерживающие традиции, стараются подбирать новогодние подарки по тематике "елки".Как и в предыдущие годы, “сладкие” подарки остаются в числе самых популярных. По-прежнему только малая часть организаторов включает подарок в стоимость билета, чаще подарок предлагается оплатить дополнительно.Среди форматов новогодних елок, наряду с традиционными спектаклями и театральными постановками, лидерами нового сезона стали квесты и различные шоу. Дети отдают предпочтение активным программам. Ребятам нравится не просто быть зрителями, а выполнять различные игровые задания, участвовать в экспериментах и отгадывать загадки.

https://ria.ru/20221226/reyting-1840008235.html

https://sn.ria.ru/20221209/podarki-1837387586.html

https://ria.ru/20221222/elka-1840564129.html

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общество, социальный навигатор, дед мороз, наталья тюрина, москва, музей победы, мосфильм, новый год, детские вопросы, союзмультфильм