В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения
В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения в разных сферах
© Фото : предоставлено правительством Калужской областиПрохожие на улице Калуги
© Фото : предоставлено правительством Калужской области
Прохожие на улице Калуги. Архивное фото
КАЛУГА, 26 дек – РИА Новости. В Калужской области в настоящее время реализуются 22 концессионных соглашения в разных сферах с общим объемом инвестиций 7,7 миллиарда рублей, четыре соглашения были заключены в 2022 году, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник на заседании правительства Калужской области генеральный директор центра государственно-частного партнерства региона Анна Лукина доложила о развитии государственно-частного партнерства в 2022 году.
"В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения. Всего с 2012 по 2022 год заключено 32 соглашения в различных отраслях экономики: в коммунальной, социальной, транспортной, в сферах культуры, образования и здравоохранения. Общий объем инвестиций по данным проектам составляет 7,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
На региональном уровне реализуются проекты реконструкции объекта культурного наследия в поселке Полотняный Завод, строительства и эксплуатации объектов железнодорожной инфраструктуры ОЭЗ "Калуга", реконструкции плотины в Калуге, реконструкции и эксплуатации патологоанатомического отделения в Калуге, а также проекты в отношении строительства общеобразовательных объектов в Обнинске и Калуге. Ряд проектов реализуется на муниципальном уровне.
"В 2022 году в Калужской области заключено четыре концессионных соглашения – проект реконструкции и эксплуатации объекта культурного наследия "Усадьба Шокина в городе Боровске", реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения в Кирове, реконструкции объектов теплоснабжения и водоснабжения в Малоярославце, строительства и эксплуатации общеобразовательной школы на 1125 мест в Калуге", - информирует областное правительство. Общий объем инвестиций составляет почти 3,3 миллиарда рублей.
Анна Лукина отметила, что в 2022 году деятельность Центра была направлена не только на работу с инвесторами и "упаковку" проектов, но на популяризацию развития механизмов ГЧП в регионе.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что в регионе есть успешные примеры реализации концессионных проектов. Частные инвестиции направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, в транспортную отрасль, в туризм, культуру, спорт. Глава региона напомнил, что Калужская область одной из первых в стране вошла в программу строительства школ с использованием концессии.
"Работа действительно проделана значительная. Есть результаты. Надеюсь, что эти результаты будут замечены и жителями Калужской области… Применение механизмов ГЧП позволяет решать социально-значимые вопросы без повышения нагрузки на региональный бюджет", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.