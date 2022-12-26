https://ria.ru/20221226/soglasheniya-1841352139.html

В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения

В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения - РИА Новости, 26.12.2022

В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения

В Калужской области в настоящее время реализуются 22 концессионных соглашения в разных сферах с общим объемом инвестиций 7,7 миллиарда рублей, четыре соглашения РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:33

2022-12-26T12:33

2022-12-26T12:33

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калужская область

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КАЛУГА, 26 дек – РИА Новости. В Калужской области в настоящее время реализуются 22 концессионных соглашения в разных сферах с общим объемом инвестиций 7,7 миллиарда рублей, четыре соглашения были заключены в 2022 году, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник на заседании правительства Калужской области генеральный директор центра государственно-частного партнерства региона Анна Лукина доложила о развитии государственно-частного партнерства в 2022 году. "В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения. Всего с 2012 по 2022 год заключено 32 соглашения в различных отраслях экономики: в коммунальной, социальной, транспортной, в сферах культуры, образования и здравоохранения. Общий объем инвестиций по данным проектам составляет 7,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. На региональном уровне реализуются проекты реконструкции объекта культурного наследия в поселке Полотняный Завод, строительства и эксплуатации объектов железнодорожной инфраструктуры ОЭЗ "Калуга", реконструкции плотины в Калуге, реконструкции и эксплуатации патологоанатомического отделения в Калуге, а также проекты в отношении строительства общеобразовательных объектов в Обнинске и Калуге. Ряд проектов реализуется на муниципальном уровне. "В 2022 году в Калужской области заключено четыре концессионных соглашения – проект реконструкции и эксплуатации объекта культурного наследия "Усадьба Шокина в городе Боровске", реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения в Кирове, реконструкции объектов теплоснабжения и водоснабжения в Малоярославце, строительства и эксплуатации общеобразовательной школы на 1125 мест в Калуге", - информирует областное правительство. Общий объем инвестиций составляет почти 3,3 миллиарда рублей. Анна Лукина отметила, что в 2022 году деятельность Центра была направлена не только на работу с инвесторами и "упаковку" проектов, но на популяризацию развития механизмов ГЧП в регионе. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что в регионе есть успешные примеры реализации концессионных проектов. Частные инвестиции направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, в транспортную отрасль, в туризм, культуру, спорт. Глава региона напомнил, что Калужская область одной из первых в стране вошла в программу строительства школ с использованием концессии. "Работа действительно проделана значительная. Есть результаты. Надеюсь, что эти результаты будут замечены и жителями Калужской области… Применение механизмов ГЧП позволяет решать социально-значимые вопросы без повышения нагрузки на региональный бюджет", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20221221/proizvodstvo-1840352619.html

https://ria.ru/20221220/sotrudnichestvo-1840047316.html

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Владимир Лаврентьев

калужская область, владислав шапша, россия, калуга, обнинск