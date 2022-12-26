Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20221226/soglasheniya-1841352139.html
В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения
В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения - РИА Новости, 26.12.2022
В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения
В Калужской области в настоящее время реализуются 22 концессионных соглашения в разных сферах с общим объемом инвестиций 7,7 миллиарда рублей, четыре соглашения РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:33
2022-12-26T12:33
калужская область
калужская область
владислав шапша
россия
калуга
обнинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582855168_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_eadb47ea926bc84290f0aeed07efbea3.jpg
КАЛУГА, 26 дек – РИА Новости. В Калужской области в настоящее время реализуются 22 концессионных соглашения в разных сферах с общим объемом инвестиций 7,7 миллиарда рублей, четыре соглашения были заключены в 2022 году, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник на заседании правительства Калужской области генеральный директор центра государственно-частного партнерства региона Анна Лукина доложила о развитии государственно-частного партнерства в 2022 году. "В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения. Всего с 2012 по 2022 год заключено 32 соглашения в различных отраслях экономики: в коммунальной, социальной, транспортной, в сферах культуры, образования и здравоохранения. Общий объем инвестиций по данным проектам составляет 7,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. На региональном уровне реализуются проекты реконструкции объекта культурного наследия в поселке Полотняный Завод, строительства и эксплуатации объектов железнодорожной инфраструктуры ОЭЗ "Калуга", реконструкции плотины в Калуге, реконструкции и эксплуатации патологоанатомического отделения в Калуге, а также проекты в отношении строительства общеобразовательных объектов в Обнинске и Калуге. Ряд проектов реализуется на муниципальном уровне. "В 2022 году в Калужской области заключено четыре концессионных соглашения – проект реконструкции и эксплуатации объекта культурного наследия "Усадьба Шокина в городе Боровске", реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения в Кирове, реконструкции объектов теплоснабжения и водоснабжения в Малоярославце, строительства и эксплуатации общеобразовательной школы на 1125 мест в Калуге", - информирует областное правительство. Общий объем инвестиций составляет почти 3,3 миллиарда рублей. Анна Лукина отметила, что в 2022 году деятельность Центра была направлена не только на работу с инвесторами и "упаковку" проектов, но на популяризацию развития механизмов ГЧП в регионе. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что в регионе есть успешные примеры реализации концессионных проектов. Частные инвестиции направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, в транспортную отрасль, в туризм, культуру, спорт. Глава региона напомнил, что Калужская область одной из первых в стране вошла в программу строительства школ с использованием концессии. "Работа действительно проделана значительная. Есть результаты. Надеюсь, что эти результаты будут замечены и жителями Калужской области… Применение механизмов ГЧП позволяет решать социально-значимые вопросы без повышения нагрузки на региональный бюджет", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20221221/proizvodstvo-1840352619.html
https://ria.ru/20221220/sotrudnichestvo-1840047316.html
https://ria.ru/20221209/mosty-1837513134.html
калужская область
россия
калуга
обнинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582855168_71:0:1208:853_1920x0_80_0_0_923065f036ddf2882695a7837e790b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, владислав шапша, россия, калуга, обнинск
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Россия, Калуга, Обнинск
12:33 26.12.2022
 
В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения

В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения в разных сферах

© Фото : предоставлено правительством Калужской областиПрохожие на улице Калуги
Прохожие на улице Калуги - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено правительством Калужской области
Прохожие на улице Калуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 26 дек – РИА Новости. В Калужской области в настоящее время реализуются 22 концессионных соглашения в разных сферах с общим объемом инвестиций 7,7 миллиарда рублей, четыре соглашения были заключены в 2022 году, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник на заседании правительства Калужской области генеральный директор центра государственно-частного партнерства региона Анна Лукина доложила о развитии государственно-частного партнерства в 2022 году.
В Калужской области открыт первый в России завод по производству полного цикла декоративной бумаги-основы из готовой целлюлозы - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 18:49Калужская область
Производство бумаги-основы из готовой целлюлозы открыли под Калугой
"В Калужской области реализуются 22 концессионных соглашения. Всего с 2012 по 2022 год заключено 32 соглашения в различных отраслях экономики: в коммунальной, социальной, транспортной, в сферах культуры, образования и здравоохранения. Общий объем инвестиций по данным проектам составляет 7,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
На региональном уровне реализуются проекты реконструкции объекта культурного наследия в поселке Полотняный Завод, строительства и эксплуатации объектов железнодорожной инфраструктуры ОЭЗ "Калуга", реконструкции плотины в Калуге, реконструкции и эксплуатации патологоанатомического отделения в Калуге, а также проекты в отношении строительства общеобразовательных объектов в Обнинске и Калуге. Ряд проектов реализуется на муниципальном уровне.
"В 2022 году в Калужской области заключено четыре концессионных соглашения – проект реконструкции и эксплуатации объекта культурного наследия "Усадьба Шокина в городе Боровске", реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения в Кирове, реконструкции объектов теплоснабжения и водоснабжения в Малоярославце, строительства и эксплуатации общеобразовательной школы на 1125 мест в Калуге", - информирует областное правительство. Общий объем инвестиций составляет почти 3,3 миллиарда рублей.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 16:42Калужская область
Калужская область намерена расширять сотрудничество с Алжиром
Анна Лукина отметила, что в 2022 году деятельность Центра была направлена не только на работу с инвесторами и "упаковку" проектов, но на популяризацию развития механизмов ГЧП в регионе.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что в регионе есть успешные примеры реализации концессионных проектов. Частные инвестиции направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, в транспортную отрасль, в туризм, культуру, спорт. Глава региона напомнил, что Калужская область одной из первых в стране вошла в программу строительства школ с использованием концессии.
"Работа действительно проделана значительная. Есть результаты. Надеюсь, что эти результаты будут замечены и жителями Калужской области… Применение механизмов ГЧП позволяет решать социально-значимые вопросы без повышения нагрузки на региональный бюджет", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 15:45Калужская область
Ремонт девяти мостов завершат в Калужской области до конца года
 
Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаРоссияКалугаОбнинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала