https://ria.ru/20221226/snegopady-1841286180.html

В Японии погибли 17 человек из-за снегопадов

В Японии погибли 17 человек из-за снегопадов - РИА Новости, 26.12.2022

В Японии погибли 17 человек из-за снегопадов

Из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на прошлой неделе на северные и западные районы Японии, погибли 17 человек, еще 110 получили ранения, сообщила со... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:28

2022-12-26T09:28

2022-12-26T09:28

в мире

япония

ямагата (префектура)

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ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на прошлой неделе на северные и западные районы Японии, погибли 17 человек, еще 110 получили ранения, сообщила со ссылкой на пожарную охрану министерства общенациональных дел служба новостей телекомпании Fuji. На севере и вдоль побережья Японского моря на западе страны снег идет с 17 декабря. К понедельнику только в префектуре Ямагата к понедельнику высота снежного покрова составляет 169 сантиметров. Чаще всего причиной несчастных случаев, повлекших смерть или ранения, были работы по уборке снега около домов или с крыш частных владений. Снегопады вызвали отключения электроэнергии. До сих в префектуре Ниигата девятый день подряд без света остаются почти 1000 домов.

https://ria.ru/20221223/primore-1840709476.html

япония

ямагата (префектура)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, ямагата (префектура)