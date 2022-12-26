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В Японии погибли 17 человек из-за снегопадов - РИА Новости, 26.12.2022
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В Японии погибли 17 человек из-за снегопадов
В Японии погибли 17 человек из-за снегопадов - РИА Новости, 26.12.2022
В Японии погибли 17 человек из-за снегопадов
Из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на прошлой неделе на северные и западные районы Японии, погибли 17 человек, еще 110 получили ранения, сообщила со... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:28
2022-12-26T09:28
в мире
япония
ямагата (префектура)
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ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на прошлой неделе на северные и западные районы Японии, погибли 17 человек, еще 110 получили ранения, сообщила со ссылкой на пожарную охрану министерства общенациональных дел служба новостей телекомпании Fuji. На севере и вдоль побережья Японского моря на западе страны снег идет с 17 декабря. К понедельнику только в префектуре Ямагата к понедельнику высота снежного покрова составляет 169 сантиметров. Чаще всего причиной несчастных случаев, повлекших смерть или ранения, были работы по уборке снега около домов или с крыш частных владений. Снегопады вызвали отключения электроэнергии. До сих в префектуре Ниигата девятый день подряд без света остаются почти 1000 домов.
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япония
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в мире, япония, ямагата (префектура)
В мире, Япония, Ямагата (префектура)
09:28 26.12.2022
 
В Японии погибли 17 человек из-за снегопадов

В Японии погибли 17 человек из-за снегопадов, еще 110 получили ранения

CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, JapanЗима в Японии
Зима в Японии - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, Japan
Зима в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на прошлой неделе на северные и западные районы Японии, погибли 17 человек, еще 110 получили ранения, сообщила со ссылкой на пожарную охрану министерства общенациональных дел служба новостей телекомпании Fuji.
На севере и вдоль побережья Японского моря на западе страны снег идет с 17 декабря. К понедельнику только в префектуре Ямагата к понедельнику высота снежного покрова составляет 169 сантиметров. Чаще всего причиной несчастных случаев, повлекших смерть или ранения, были работы по уборке снега около домов или с крыш частных владений.
Снегопады вызвали отключения электроэнергии. До сих в префектуре Ниигата девятый день подряд без света остаются почти 1000 домов.
Прохожая на улице Владивостока - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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В миреЯпонияЯмагата (префектура)
 
 
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