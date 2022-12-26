https://ria.ru/20221226/skolkovo-1841488452.html

Медведев анонсировал переформатирование деятельности "Сколково"

Медведев анонсировал переформатирование деятельности "Сколково" - РИА Новости, 26.12.2022

Медведев анонсировал переформатирование деятельности "Сколково"

Фонд "Сколково" переформатирует свою деятельность и встроит ее в контекст непростой технологической повестки дня, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:23

2022-12-26T18:23

2022-12-26T18:23

экономика

технологии

дмитрий медведев

россия

азия

латинская америка

сколково

фонд "сколково"

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Фонд "Сколково" переформатирует свою деятельность и встроит ее в контекст непростой технологической повестки дня, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев напомнил, что президентом поставлена задача укрепления технологического суверенитета государства. "Фонд "Сколково" тоже активно эту работу ведет. Несмотря на резкое ограничение международного сотрудничества, все-таки новые идеи возникают, и эти новые идеи внедряются в экосистему самого фонда", - сказал он. Медведев отметил, что в 2022 году статус участников инновационного центра получило 680 стартапов, а число самих компаний в конце года составит порядка 3,5 тысяч. "Но наша задача не только заместить какие-то отдельные позиции по тем или иным направлениям. Нужно стараться добиваться превосходства по всем ключевым жизненно-необходимым направлениям работы, нужно сконцентрировать усилия на продвижении технологических компаний - лидеров, продукция которых сейчас остро востребована государством и рынком", - заявил Медведев. Он также отметил, что "Сколково" осуществляет поддержку особо значимых проектов по замещению зарубежного промышленного ПО. "Сегодня особенно важно создавать условия для опережающего роста участников проекта "Сколково", - добавил Медведев. Говоря о приоритетах в международной повестке дня, Медведев отметил, что фонд оказывает содействие технологическим компаниям в укреплении логистических и кооперационных связей со странами Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока - "с теми государствами, которые мы сейчас рассматриваем как дружественные".

https://ria.ru/20221221/skolkovo-1840341152.html

https://ria.ru/20221221/skolkovo-1840344691.html

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Наталья Макарова

экономика, технологии, дмитрий медведев, россия, азия, латинская америка, сколково, фонд "сколково"