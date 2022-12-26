https://ria.ru/20221226/skolkovo-1841488452.html
Медведев анонсировал переформатирование деятельности "Сколково"
Медведев анонсировал переформатирование деятельности "Сколково" - РИА Новости, 26.12.2022
Медведев анонсировал переформатирование деятельности "Сколково"
Фонд "Сколково" переформатирует свою деятельность и встроит ее в контекст непростой технологической повестки дня, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:23
2022-12-26T18:23
2022-12-26T18:23
экономика
технологии
дмитрий медведев
россия
азия
латинская америка
сколково
фонд "сколково"
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Фонд "Сколково" переформатирует свою деятельность и встроит ее в контекст непростой технологической повестки дня, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев напомнил, что президентом поставлена задача укрепления технологического суверенитета государства. "Фонд "Сколково" тоже активно эту работу ведет. Несмотря на резкое ограничение международного сотрудничества, все-таки новые идеи возникают, и эти новые идеи внедряются в экосистему самого фонда", - сказал он. Медведев отметил, что в 2022 году статус участников инновационного центра получило 680 стартапов, а число самих компаний в конце года составит порядка 3,5 тысяч. "Но наша задача не только заместить какие-то отдельные позиции по тем или иным направлениям. Нужно стараться добиваться превосходства по всем ключевым жизненно-необходимым направлениям работы, нужно сконцентрировать усилия на продвижении технологических компаний - лидеров, продукция которых сейчас остро востребована государством и рынком", - заявил Медведев. Он также отметил, что "Сколково" осуществляет поддержку особо значимых проектов по замещению зарубежного промышленного ПО. "Сегодня особенно важно создавать условия для опережающего роста участников проекта "Сколково", - добавил Медведев. Говоря о приоритетах в международной повестке дня, Медведев отметил, что фонд оказывает содействие технологическим компаниям в укреплении логистических и кооперационных связей со странами Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока - "с теми государствами, которые мы сейчас рассматриваем как дружественные".
https://ria.ru/20221221/skolkovo-1840341152.html
https://ria.ru/20221221/skolkovo-1840344691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, дмитрий медведев, россия, азия, латинская америка, сколково, фонд "сколково"
Экономика, Технологии, Дмитрий Медведев, Россия, Азия, Латинская Америка, Сколково, Фонд "Сколково"
Медведев анонсировал переформатирование деятельности "Сколково"
Медведев: "Сколково" переформатирует деятельность с учетом технологической повестки дня
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Фонд "Сколково" переформатирует свою деятельность и встроит ее в контекст непростой технологической повестки дня, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Нам приходится действительно отражать беспрецедентную санкционную агрессию в отношении нашей страны, которую развернул, как принято называть, коллективный Запад... Надеюсь, что экосистема "Сколково" с учетом тех возможностей, которые были созданы государством при участии партнеров, успешно адаптируется к новым вызовам. Ну мы переформатируем в известной степени свою деятельность и встроим ее в контекст весьма непростой ныне технологической повестки дня", - сказал он на заседании попечительского совета фонда "Сколково".
Медведев напомнил, что президентом поставлена задача укрепления технологического суверенитета государства.
"Фонд "Сколково
" тоже активно эту работу ведет. Несмотря на резкое ограничение международного сотрудничества, все-таки новые идеи возникают, и эти новые идеи внедряются в экосистему самого фонда", - сказал он.
Медведев отметил, что в 2022 году статус участников инновационного центра получило 680 стартапов, а число самих компаний в конце года составит порядка 3,5 тысяч.
"Но наша задача не только заместить какие-то отдельные позиции по тем или иным направлениям. Нужно стараться добиваться превосходства по всем ключевым жизненно-необходимым направлениям работы, нужно сконцентрировать усилия на продвижении технологических компаний - лидеров, продукция которых сейчас остро востребована государством и рынком", - заявил Медведев.
Он также отметил, что "Сколково" осуществляет поддержку особо значимых проектов по замещению зарубежного промышленного ПО.
"Сегодня особенно важно создавать условия для опережающего роста участников проекта "Сколково", - добавил Медведев.
Говоря о приоритетах в международной повестке дня, Медведев отметил, что фонд оказывает содействие технологическим компаниям в укреплении логистических и кооперационных связей со странами Азии
, Латинской Америки
, Ближнего Востока
- "с теми государствами, которые мы сейчас рассматриваем как дружественные".