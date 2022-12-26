https://ria.ru/20221226/sizo-1841426493.html
Украинский клирик заявил, что в СИЗО Днепропетровска удерживают священников
Украинский клирик заявил, что в СИЗО Днепропетровска удерживают священников - РИА Новости, 26.12.2022
Украинский клирик заявил, что в СИЗО Днепропетровска удерживают священников
Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что в СИЗО... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:26
2022-12-26T15:26
2022-12-26T15:26
религия
украина
днепропетровск
лисичанск
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833702809_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_827f45ab12d50c3d9206949dc652d63b.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что в СИЗО Днепропетровска удерживаются священнослужители. Павленко 18 апреля задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден. "Духовенство сейчас задержанное, я знаю, сидит в днепровском СИЗО. Есть и другие СИЗО, о которых мы не знаем, кто там находится", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях. "Всячески идет давление со стороны властей, чтобы мы осуждали и нашу Церковь, и предстоятеля, всячески потворствовали тому, что говорит нынешняя власть. Давление разное: на семьи брачных священнослужителей, на обители под видом выселения", – сказал Павленко. В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
https://ria.ru/20221226/svyaschennik-1841410508.html
https://ria.ru/20221220/predosterezhenie-1840104706.html
украина
днепропетровск
лисичанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833702809_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_34c21aae9fc65b21ffc3174a91e6e229.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровск, лисичанск, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Днепропетровск, Лисичанск, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Украинский клирик заявил, что в СИЗО Днепропетровска удерживают священников
Освобожденный украинский клирик заявил, что в днепропетровском СИЗО удерживают священников
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко рассказал, что в СИЗО Днепропетровска удерживаются священнослужители.
Павленко 18 апреля задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине
приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден.
"Духовенство сейчас задержанное, я знаю, сидит в днепровском СИЗО. Есть и другие СИЗО, о которых мы не знаем, кто там находится", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ)
осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.
"Всячески идет давление со стороны властей, чтобы мы осуждали и нашу Церковь, и предстоятеля, всячески потворствовали тому, что говорит нынешняя власть. Давление разное: на семьи брачных священнослужителей, на обители под видом выселения", – сказал Павленко.
В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.