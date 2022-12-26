https://ria.ru/20221226/serbiya-1841266104.html

В Сербии более 50 человек отравились аммиаком из-за схода с рельсов поезда

В Сербии более 50 человек отравились аммиаком из-за схода с рельсов поезда - РИА Новости, 26.12.2022

В Сербии более 50 человек отравились аммиаком из-за схода с рельсов поезда

Поезд с аммиаком сошел с рельсов в воскресенье на юго-востоке Сербии, что привело к отравлению более 50 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T02:45

2022-12-26T02:45

2022-12-26T05:04

в мире

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137793/05/1377930589_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cee19fa793006756bfce9c35376f6fb2.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Поезд с аммиаком сошел с рельсов в воскресенье на юго-востоке Сербии, что привело к отравлению более 50 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. Сообщается, что инцидент произошел в городе Пирот. Мэр города Владан Васич сообщил, что вследствие утечки аммиака зафиксирован "51 случай отравления".В сербском МВД отметили, что поезд сошел с рельсов вечером, из-за чего произошли "утечка (аммиака) и выброс большого количества газа в атмосферу". Власти призвали местных жителей не покидать свои дома.

https://ria.ru/20211026/albaniya-1756401710.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия