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В Сербии более 50 человек отравились аммиаком из-за схода с рельсов поезда
В Сербии более 50 человек отравились аммиаком из-за схода с рельсов поезда - РИА Новости, 26.12.2022
В Сербии более 50 человек отравились аммиаком из-за схода с рельсов поезда
Поезд с аммиаком сошел с рельсов в воскресенье на юго-востоке Сербии, что привело к отравлению более 50 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T02:45
2022-12-26T02:45
2022-12-26T05:04
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сербия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Поезд с аммиаком сошел с рельсов в воскресенье на юго-востоке Сербии, что привело к отравлению более 50 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. Сообщается, что инцидент произошел в городе Пирот. Мэр города Владан Васич сообщил, что вследствие утечки аммиака зафиксирован "51 случай отравления".В сербском МВД отметили, что поезд сошел с рельсов вечером, из-за чего произошли "утечка (аммиака) и выброс большого количества газа в атмосферу". Власти призвали местных жителей не покидать свои дома.
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в мире, сербия
02:45 26.12.2022 (обновлено: 05:04 26.12.2022)
В Сербии более 50 человек отравились аммиаком из-за схода с рельсов поезда
В городе Пирот в Сербии более 50 человек отравились аммиаком из-за схода с рельсов поезда