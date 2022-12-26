https://ria.ru/20221226/sberbank-1841475468.html
Сбербанк реализовал возможность внесения наличных в банкоматах без карты
Сбербанк реализовал возможность внесения наличных в банкоматах без карты - РИА Новости, 26.12.2022
Сбербанк реализовал возможность внесения наличных в банкоматах без карты
Сбербанк предоставил клиентам возможность вносить наличные на счет в банкоматах без пластиковой карты, с помощью QR-кода в "Сбербанк онлайн", сообщается в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:42
2022-12-26T17:42
2022-12-26T17:42
экономика
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сбербанк предоставил клиентам возможность вносить наличные на счет в банкоматах без пластиковой карты, с помощью QR-кода в "Сбербанк онлайн", сообщается в релизе банка. "Новый сервис позволяет пополнить карту "Сбера", даже если ее с собой нет. Достаточно выбрать на экране банкомата опцию "Внести через "Сбербанк онлайн" и отсканировать появившийся QR-код, а затем указать сумму и нужную карту в смартфоне в приложении "Сбербанк онлайн", - говорится в сообщении. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка отметил, что в данный момент функционал бесконтактного внесения наличных без карты реализован на 1000 устройств, а в 2023 году услуга будет доступна во всей сети банкоматов Сбербанка.
https://ria.ru/20221226/moshenniki-1841439332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, сбер
Экономика, Сбербанк России, Сбер
Сбербанк реализовал возможность внесения наличных в банкоматах без карты
Сбербанк реализовал возможность внесения наличных в банкоматах по QR-коду без карты