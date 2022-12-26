https://ria.ru/20221226/sberbank-1841475468.html

Сбербанк реализовал возможность внесения наличных в банкоматах без карты

Сбербанк реализовал возможность внесения наличных в банкоматах без карты - РИА Новости, 26.12.2022

Сбербанк реализовал возможность внесения наличных в банкоматах без карты

Сбербанк предоставил клиентам возможность вносить наличные на счет в банкоматах без пластиковой карты, с помощью QR-кода в "Сбербанк онлайн", сообщается в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:42

2022-12-26T17:42

2022-12-26T17:42

экономика

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сбербанк предоставил клиентам возможность вносить наличные на счет в банкоматах без пластиковой карты, с помощью QR-кода в "Сбербанк онлайн", сообщается в релизе банка. "Новый сервис позволяет пополнить карту "Сбера", даже если ее с собой нет. Достаточно выбрать на экране банкомата опцию "Внести через "Сбербанк онлайн" и отсканировать появившийся QR-код, а затем указать сумму и нужную карту в смартфоне в приложении "Сбербанк онлайн", - говорится в сообщении. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка отметил, что в данный момент функционал бесконтактного внесения наличных без карты реализован на 1000 устройств, а в 2023 году услуга будет доступна во всей сети банкоматов Сбербанка.

https://ria.ru/20221226/moshenniki-1841439332.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сбербанк россии, сбер